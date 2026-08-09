Hamás mantiene "firme compromiso" con el plan Trump para Gaza pese al rechazo de Netanyahu

Jerusalén, Israel.

El grupo islamista palestino Hamás aseguró su "firme compromiso" con el plan de 15 puntos anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y publicado por la Junta de Paz para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego en Gaza, tres el rechazo al documento anunciado hoy por Israel. "La prioridad en esta etapa debe ser garantizar la plena implementación del acuerdo en todas sus fases y requisitos, lo que conducirá a un alto el fuego completo, el fin de los ataques contra nuestro pueblo, la finalización de la retirada (de Israel) o la apertura de los cruces fronterizos", afirmó Hamás en un comunicado en el que aseguró estar decidido a implementar el acuerdo "de forma responsable".

Asimismo, el grupo islamista palestino añadió que la siguiente fase del plan de Trump para la Franja también debe contemplar "la entrada de ayuda humanitaria y suministros, el inicio del proceso de reconstrucción y la capacitación del Comité Nacional (para la administración de Gaza) de cara al cumplimiento de sus funciones". El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció hoy que rechaza el documento de los 15 puntos y sentenció que Israel no abandonará Gaza hasta que Hamás se desarme. Netanyahu apostilló que sus aliados estadounidenses tienen algunas "ideas inaceptables" para Israel a las que saben "oponerse", y dijo estar dialogando con ellos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Hamás no aludió al proceso de desarme en su último comunicado -aunque hace poco más de una semana dijo estar comprometido a entregar las armas si Israel abandonaba el enclave palestino- y llamó a los mediadores (Egipto, Turquía y Catar) y a la Junta de Paz a "garantizar el compromiso" de Israel con lo acordado y "prevenir cualquier violación" de lo suscrito. El jueves 30 de julio, Trump anunció que la Junta de Paz había alcanzado un pacto "histórico" para el desarme total de Hamás y de otros grupos de la Franja, que permitiría avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego.