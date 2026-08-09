Los detalles del encuentro entre Nasry Asfura y Abelardo de la Espriella en la toma de posesión en Colombia

Bogotá, Colombia.

El encuentro tuvo como propósito identificar oportunidades para ampliar la cooperación entre Honduras y Colombia y promover acciones que contribuyan al desarrollo y bienestar de sus respectivas poblaciones.

De acuerdo con la información oficial, durante la reunión ambos gobernantes abordaron temas de interés común relacionados con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la integración regional, el comercio, la inversión, la educación y la cooperación para el desarrollo.

En el marco de las actividades previas a la ceremonia de posesión presidencial de Colombia para el período 2026-2030 , el presidente de Honduras, Nasry Asfura , sostuvo un encuentro bilateral con el mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella , en las instalaciones de la Alcaldía de Santiago de Cali.

Asfura estuvo acompañado por la ministra de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, quien destacó la importancia de mantener y fortalecer los vínculos históricos entre ambos países.

“Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional continuaremos impulsando iniciativas que fortalezcan la relación bilateral, promuevan el intercambio comercial, la inversión, la educación y la cooperación técnica, consolidando una alianza estratégica entre Honduras y Colombia”, expresó Agüero.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Durante la conversación, Asfura resaltó que Honduras y Colombia conmemoran este año 201 años de amistad, cooperación y relaciones diplomáticas ininterrumpidas, una relación que se remonta a 1825.

“Ha sido un honor sostener este primer encuentro con el presidente de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella. Honduras y Colombia comparten más de dos siglos de amistad, respeto y cooperación, una relación histórica que hoy reafirmamos con una visión de futuro”, manifestó el mandatario hondureño.

Según Asfura, uno de los puntos centrales de la conversación fue la búsqueda de mecanismos para fortalecer la integración regional y ampliar las oportunidades comerciales y de inversión entre ambas naciones.

"Durante nuestra conversación abordamos temas de interés común orientados a fortalecer la integración regional, promover el comercio, atraer inversiones, ampliar las oportunidades educativas y generar mayores niveles de bienestar para nuestros pueblos", destacó el mandatario.

"Al presidente Abelardo De la Espriella le expresé mis mejores deseos de éxito en esta nueva etapa al frente de la hermana República de Colombia”, concluyó el presidente Nasry Asfura.

El presidente de Honduras también se reunió con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con quien abordó temas relacionados a la cooperación entre ambas naciones.

Durante esa reunión, ambos mandatarios también abordaron la posibilidad de desarrollar acciones conjuntas en beneficio de sus poblaciones y reafirmaron los vínculos de amistad entre Honduras y República Dominicana.