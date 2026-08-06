Nasry Asfura llega a Colombia para investidura de Abelardo de la Espriella

Cali, Colombia

El presidente de Honduras, Nasry Asfura; el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, y la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, llegaron este jueves a Cali para asistir mañana a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, dio la bienvenida al presidente de Honduras, Nasry Asfura, en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón.

"Muy alegre de estar aquí en Colombia, especialmente en Cali, para la toma de posesión del presidente Abelardo. Nos sentimos como hermanos con el pueblo colombiano", expresó el mandatario hondureño. El presidente Asfura destacó que su participación en la investidura de Abelardo de la Espriella es una oportunidad para estrechar lazos de amistad entre ambos países.

Otros líderes de la región que asistirán a la investidura de Abelardo de la Espriella