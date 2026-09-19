Bengtson cuenta la verdad de su retiro y responde a José Mario Pinto

La Paz, Honduras.

La voz de Jerry Bengtson siempre es una de las autorizadas para hablar en la Liga Nacional de Honduras. Es el máximo goleador histórico del torneo y este será su último capitulo, así lo ha confirmado el propio jugador tras el empate 0-0 de Génesis frente Olancho FC. El delantero dejó claro que mantiene su decisión. Además, tocó tema selección nacional donde aprovechó para mandarle un mensaje a Keyrol Figueroa, atacante que busca hacer su propia historia con la Bicolor.

Ya para finalizar habló de la participación de Olimpia en la Copa Centroamericana y las palabras que dejó José Mario Pinto sobre su salida del cuadro olimpista.

Entrevista con Bengtson

Fue un partido difícil. Génesis jugó bien y, aunque se quedaron con diez hombres temprano, siguieron luchando. ¿Qué sensaciones genera tener superioridad numérica durante casi todo el encuentro y no lograr aprovechar esa ventaja?

Da coraje porque lo intentamos durante todo el partido. No nos gustó cómo nos desempeñamos tras la expulsión de ellos; debemos analizar los errores cometidos para que no vuelva a suceder. Aunque sumar un punto de visita siempre es bueno, queríamos los tres. Seguiremos trabajando para mantener al equipo en los primeros lugares.

Queda un sabor a derrota al no haber podido mantener la ventaja en el marcador. Tuviste una jugada de cabeza al cierre del partido que pudo haber cambiado la historia.

Al quedarse ellos con diez hombres temprano, debimos haber aprovechado la oportunidad. Sobre la jugada al final, tuve esa opción de cabeza pero no logré conectarla de la mejor manera. Revisaremos el video para ver en qué fallamos. Tenemos un gran equipo, pero debemos demostrarlo en la cancha. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ¿Mantienes la decisión anunciada previamente de no continuar en el equipo al finalizar este torneo?

Sí, mantengo la decisión tomada. Me enfocaré en disfrutar estos últimos partidos y esperar a ver qué depara el futuro. Viene el parón por la fecha FIFA para la Nations League. ¿Qué opinas de los rivales y de la nómina? Además, ¿cómo ves el retorno de Bryan Róchez?

Hay una buena camada de jugadores jóvenes con mucho talento; espero que quienes vengan aporten al grupo y les deseo mucho éxito. Respecto a Bryan Róchez, me parece excelente su regreso. Es un delantero importante, con mucha experiencia y que siempre que ha estado en la selección ha rendido. Hay bastante sangre joven en la delantera. ¿A quién te gustaría ver como nueve titular? Específicamente sobre Keyrol, ¿crees que está listo para ser titular o se debe ir con calma por la presión externa y las críticas de jugar en una cuarta división de Inglaterra?

Todos tienen la capacidad para ser titulares; les toca a ellos ponérsela difícil al entrenador en la cancha. Respecto a Keyrol, creo que ya está listo. Se formó en el Liverpool y ahora compite en una liga exigente como la cuarta división inglesa, que cuenta con gran nivel y sirve de plataforma para dar el salto a primera. Sabe manejar la presión y en los pocos minutos que ha jugado con la selección ha demostrado sus condiciones. Las críticas siempre existirán, pero debe mantener la tranquilidad.