Cerati eterno: Gibson lanza réplica de su afamada guitarra ES-335

EFE. Una réplica de una de las guitarras del argentino Gustavo Cerati, legendario vocalista del grupo argentino de rock en español Soda Stereo, fue lanzada este viernes por Gibson Custom en colaboración con sus herederos para honrar la memoria del fallecido músico. La compañía, que inauguró este mes el Gibson Garage Miami en Wynwood, detalló que se trata de una edición limitada de sesenta unidades que busca preservar uno de los instrumentos asociados a la historia de Soda Stereo y a la carrera en solitario del artista (1959-2014). Cada detalle de la réplica busca capturar la esencia del sonido de Cerati, inmortalizando su legado en un instrumento que marcó generaciones

Un tributo exclusivo que inmortaliza el legado del rock latino

Se trata de una Gibson ES-335 de 1965, que rememora la guitarra que el músico adquirió a mediados de los años noventa en Nueva York y que utilizó durante algunos de los momentos más destacados de su trayectoria, entre ellos la presentación en el MTV Unplugged en 1996, la gira de despedida 'El último concierto' en 1997 y el reencuentro de la banda argentina para 'Me verás volver' en 2007. El instrumento también acompañó a Cerati durante la etapa de su álbum 'Bocanada' y en presentaciones internacionales, como el concierto Live Earth de 2007, en el que compartió escenario con Shakira. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Más que una guitarra, la ES-335 representa la creatividad y la pasión que definieron la trayectoria de Cerati, consolidándolo como un ícono eterno.

De Soda Stereo al mito eterno