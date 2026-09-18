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Cerati eterno: Gibson lanza réplica de su afamada guitarra ES-335

Gibson inmortaliza la magia de Cerati con una réplica exclusiva de su guitarra más emblemática

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 15:39 -
  • EFE
Cerati eterno: Gibson lanza réplica de su afamada guitarra ES-335

Gibson presentó la Gustavo Cerati ES-335, una réplica de la icónica guitarra de 1965 que acompañó al líder de Soda Stereo en momentos claves de su carrera.

 Foto: EFE

EFE. Una réplica de una de las guitarras del argentino Gustavo Cerati, legendario vocalista del grupo argentino de rock en español Soda Stereo, fue lanzada este viernes por Gibson Custom en colaboración con sus herederos para honrar la memoria del fallecido músico.

La compañía, que inauguró este mes el Gibson Garage Miami en Wynwood, detalló que se trata de una edición limitada de sesenta unidades que busca preservar uno de los instrumentos asociados a la historia de Soda Stereo y a la carrera en solitario del artista (1959-2014).

Cada detalle de la réplica busca capturar la esencia del sonido de Cerati, inmortalizando su legado en un instrumento que marcó generaciones

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La música de Gustavo Cerati trasciende el tiempo y ahora su guitarra vuelve a ser protagonista.

La música de Gustavo Cerati trasciende el tiempo y ahora su guitarra vuelve a ser protagonista.

 (Foto: EFE)

Un tributo exclusivo que inmortaliza el legado del rock latino

Se trata de una Gibson ES-335 de 1965, que rememora la guitarra que el músico adquirió a mediados de los años noventa en Nueva York y que utilizó durante algunos de los momentos más destacados de su trayectoria, entre ellos la presentación en el MTV Unplugged en 1996, la gira de despedida 'El último concierto' en 1997 y el reencuentro de la banda argentina para 'Me verás volver' en 2007.

El instrumento también acompañó a Cerati durante la etapa de su álbum 'Bocanada' y en presentaciones internacionales, como el concierto Live Earth de 2007, en el que compartió escenario con Shakira.

Más que una guitarra, la ES-335 representa la creatividad y la pasión que definieron la trayectoria de Cerati, consolidándolo como un ícono eterno.

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El genio que transformó el rock latino con creatividad y sensibilidad, Cerati redefinió el sonido de toda una generación y sigue estando presente en millones de fans que aún atesoran su legado musical.

El genio que transformó el rock latino con creatividad y sensibilidad, Cerati redefinió el sonido de toda una generación y sigue estando presente en millones de fans que aún atesoran su legado musical.

 (Foto: Instagram/@cerati)

De Soda Stereo al mito eterno

Nacido en Buenos Aires el 11 de agosto de 1959, Gustavo Cerati fue cantante, guitarrista y principal compositor de Soda Stereo, banda que contribuyó a expandir el rock en español por Latinoamérica durante las décadas de los recientes años ochenta y noventa.

Tras la separación inicial del grupo en 1997, el intérprete y cantautor argentino desarrolló una carrera en solitario en la que exploró el rock electrónico y experimental a través de discos como 'Bocanada' y 'Ahí vamos'.

Cerati murió el 4 de septiembre en 2014, a los 55 años, tras permanecer cuatro años en coma después de sufrir un accidente cerebrovascular. Su obra con Soda Stereo y como solista mantiene una influencia en distintas generaciones de músicos latinoamericanos.

El lanzamiento de su guitarra ES-335, reafirma que Gustavo Cerati sigue siendo eterno, y que su sonido continuará inspirando a nuevas generaciones.

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Redacción web
EFE

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