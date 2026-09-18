Tailandia y otros cinco países asiáticos quedan fuera de Miss Universo

Redacción. La Organización Miss Universo emitió un comunicado oficial en el que desconoce los acuerdos de franquicia nacional otorgados en seis países de Asia. Los contratos de Miss Universo Tailandia, Indonesia, Vietnam, Laos, Malasia y Singapur fueron calificados como inválidos y sin reconocimiento por parte de la organización internacional.
Esto implica que las reinas coronadas en dichos certámenes nacionales no tendrán acceso automático al concurso global Miss Universo.
JKN Universo LLC, propietaria de la marca, subrayó que solo ella tiene autoridad para otorgar licencias y que cualquier intento externo constituye una infracción de propiedad intelectual.
El comunicado advierte que los títulos nacionales obtenidos bajo acuerdos no autorizados carecen de validez y no serán reconocidos oficialmente.
Miss Universo Tailandia, entre las franquicias afectadas
La franquicia de Miss Universo Tailandia es una de las más afectadas por esta decisión, ya que su contrato para el período 2025–2029 fue declarado inválido. La organización internacional señaló que cualquier título otorgado bajo ese acuerdo carece de reconocimiento oficial.
Esto genera incertidumbre para las candidatas nacionales, quienes no tendrían acceso automático al certamen global. En respuesta, Miss Grand International (MGI) difundió un comunicado rechazando categóricamente las acusaciones de Miss Universo.
La compañía con sede en Bangkok defendió la legitimidad de sus contratos, las inversiones realizadas y sus operaciones de buena fe en los seis territorios mencionados.
MGI aseguró que protegerá las licencias nacionales y que no aceptará declaraciones unilaterales que pretendan invalidar sus derechos. Además, advirtió que cualquier intento de interferir en sus acuerdos será enfrentado con acciones legales.
La tensión aumentó tras las declaraciones de Nawat Itsaragrisil, presidente de MGI, a quien Miss Universo acusó de difundir información financiera no verificada de la organización.
Miss Universo calificó esas revelaciones como “interferencia intencional” y “agresión reputacional”, asegurando que se trata de datos falsos y sin sustento.
El cruce de comunicados refleja una disputa entre ambas organizaciones por las franquicias y su presencia en Asia, en un contexto de cuestionamientos sobre la legitimidad de los acuerdos nacionales.