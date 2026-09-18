Tailandia y otros cinco países asiáticos quedan fuera de Miss Universo

Redacción. La Organización Miss Universo emitió un comunicado oficial en el que desconoce los acuerdos de franquicia nacional otorgados en seis países de Asia. Los contratos de Miss Universo Tailandia, Indonesia, Vietnam, Laos, Malasia y Singapur fueron calificados como inválidos y sin reconocimiento por parte de la organización internacional.

Esto implica que las reinas coronadas en dichos certámenes nacionales no tendrán acceso automático al concurso global Miss Universo.

JKN Universo LLC, propietaria de la marca, subrayó que solo ella tiene autoridad para otorgar licencias y que cualquier intento externo constituye una infracción de propiedad intelectual.

El comunicado advierte que los títulos nacionales obtenidos bajo acuerdos no autorizados carecen de validez y no serán reconocidos oficialmente.