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Lluvias intensas provocan alerta amarilla y verde en Santa Bárbara

Copeco anunció alerta amarilla en el municipio de Las Vegas y verde en el resto del departamento de Santa Bárbara por lluvias intensas, inundaciones y crecida de ríos

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 09:10 -
  • Aneth Flores
Lluvias intensas provocan alerta amarilla y verde en Santa Bárbara

Copeco declara alerta amarilla en Las Vegas y verde en Santa Bárbara.

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró alerta amarilla en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, y alerta verde en el resto del departamento, debido a las lluvias intensas registradas en la zona.

De acuerdo con el boletín informativo, las alertas tienen una duración de 24 horas, a partir de las 10:00 de la noche del 17 de septiembre.

Copeco informó que la medida para Las Vegas responde a las lluvias intensas que han provocado inundaciones, crecidas de los niveles de los ríos y otras afectaciones, además de la evacuación de algunas familias.

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Mientras tanto, el resto del departamento de Santa Bárbara permanecerá en alerta verde y bajo monitoreo de Copeco y de las instituciones de primera respuesta.

Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco, una vaguada en superficie y la brisa proveniente del océano Pacífico generarán abundante nubosidad, lluvias y chubascos de débiles a moderados y dispersos.

El pronóstico también contempla actividad eléctrica aislada en la mayor parte del territorio nacional, con mayor intensidad en las regiones del suroccidente y sectores del centro, norte y oriente del país.

Ante las condiciones meteorológicas, Copeco recomendó a las personas que viven en zonas vulnerables a inundaciones, derrumbes, deslizamientos y hundimientos, así como a quienes residen cerca de ríos y quebradas, evacuar cuando sea necesario para proteger sus vidas y bienes.

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La institución también pidió no cruzar ríos, quebradas, vados ni riachuelos crecidos y obedecer las instrucciones de las autoridades de primera respuesta en las zonas afectadas.

Como medida preventiva, Copeco recomendó realizar limpieza de tragantes y alcantarillas, así como de sus alrededores, con el propósito de reducir el riesgo de inundaciones repentinas en sectores urbanos.

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La población de Santa Bárbara deberá mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales mientras permanezcan vigentes las alertas establecidas por Copeco.

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Redacción web
Aneth Flores

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