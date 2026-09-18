Lluvias intensas provocan alerta amarilla y verde en Santa Bárbara

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró alerta amarilla en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, y alerta verde en el resto del departamento, debido a las lluvias intensas registradas en la zona.

De acuerdo con el boletín informativo, las alertas tienen una duración de 24 horas, a partir de las 10:00 de la noche del 17 de septiembre.

Copeco informó que la medida para Las Vegas responde a las lluvias intensas que han provocado inundaciones, crecidas de los niveles de los ríos y otras afectaciones, además de la evacuación de algunas familias.