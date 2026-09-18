Lluvias intensas provocan alerta amarilla y verde en Santa Bárbara

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró alerta amarilla en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, y alerta verde en el resto del departamento, debido a las lluvias intensas registradas en la zona.
De acuerdo con el boletín informativo, las alertas tienen una duración de 24 horas, a partir de las 10:00 de la noche del 17 de septiembre.
Copeco informó que la medida para Las Vegas responde a las lluvias intensas que han provocado inundaciones, crecidas de los niveles de los ríos y otras afectaciones, además de la evacuación de algunas familias.
Mientras tanto, el resto del departamento de Santa Bárbara permanecerá en alerta verde y bajo monitoreo de Copeco y de las instituciones de primera respuesta.
Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco, una vaguada en superficie y la brisa proveniente del océano Pacífico generarán abundante nubosidad, lluvias y chubascos de débiles a moderados y dispersos.
🟢COPECO DECLARA ALERTA AMARILLA Y VERDE EN SANTA BÁRBARA🟢 pic.twitter.com/gBXqZ4bSoE— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) September 18, 2026
El pronóstico también contempla actividad eléctrica aislada en la mayor parte del territorio nacional, con mayor intensidad en las regiones del suroccidente y sectores del centro, norte y oriente del país.
Ante las condiciones meteorológicas, Copeco recomendó a las personas que viven en zonas vulnerables a inundaciones, derrumbes, deslizamientos y hundimientos, así como a quienes residen cerca de ríos y quebradas, evacuar cuando sea necesario para proteger sus vidas y bienes.
La institución también pidió no cruzar ríos, quebradas, vados ni riachuelos crecidos y obedecer las instrucciones de las autoridades de primera respuesta en las zonas afectadas.
Como medida preventiva, Copeco recomendó realizar limpieza de tragantes y alcantarillas, así como de sus alrededores, con el propósito de reducir el riesgo de inundaciones repentinas en sectores urbanos.
La población de Santa Bárbara deberá mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales mientras permanezcan vigentes las alertas establecidas por Copeco.