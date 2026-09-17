Vaguada provocará lluvias en varias zonas de Honduras este fin de semana

San Pedro Sula, Honduras. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ) informó sobre el ingreso de una vagada en la parte noroccidente y central de Honduras, fenómeno que podría generar lluvias y precipitaciones durante este fin de semana. De acuerdo con los pronósticos, las lluvias serán entre débiles y moderadas, de carácter aislado, aunque también podrían registrarse precipitaciones fuertes en algunos sectores. La institución explicó que los pronósticos representan probabilidades sobre las condiciones que podrían presentarse durante el desarrollo del fenómeno natural.

En la zona norte del país comenzará el ingreso de humedad proveniente del Caribe, lo que favorecerá la presencia de abundante nubosidad, tormentas eléctricas y lluvias entre moderadas y fuertes, principalmente durante las horas de la tarde y noche. Estas precipitaciones podrían presentarse en intervalos de dos a tres horas. Según la explicación brindada, el contraste de temperaturas también contribuirá a la formación de lluvias intensas durante la tarde. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante la mañana y parte de la tarde se registran temperaturas que pueden alcanzar los 34 grados centígrados, mientras que en las zonas altas las temperaturas mínimas pueden descender entre 10 y 12 grados centígrados. Este contraste favorece las condiciones para que se produzcan precipitaciones fuertes en horas de la tarde.