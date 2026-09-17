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Vaguada provocará lluvias en varias zonas de Honduras este fin de semana

Lluvias y tormentas eléctricas se pronostican para este fin de semana en varias regiones de Honduras debido al ingreso de una vaguada, informó Copeco

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 14:12 -
  • Lilibeth Funes
Vaguada provocará lluvias en varias zonas de Honduras este fin de semana

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) anunció el ingreso de una vaguada que generará lluvias entre débiles y moderadas.

San Pedro Sula, Honduras. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ) informó sobre el ingreso de una vagada en la parte noroccidente y central de Honduras, fenómeno que podría generar lluvias y precipitaciones durante este fin de semana.

De acuerdo con los pronósticos, las lluvias serán entre débiles y moderadas, de carácter aislado, aunque también podrían registrarse precipitaciones fuertes en algunos sectores.

La institución explicó que los pronósticos representan probabilidades sobre las condiciones que podrían presentarse durante el desarrollo del fenómeno natural.

Copeco anuncia el ingreso de una vaguada este fin de semana

En la zona norte del país comenzará el ingreso de humedad proveniente del Caribe, lo que favorecerá la presencia de abundante nubosidad, tormentas eléctricas y lluvias entre moderadas y fuertes, principalmente durante las horas de la tarde y noche.

Estas precipitaciones podrían presentarse en intervalos de dos a tres horas. Según la explicación brindada, el contraste de temperaturas también contribuirá a la formación de lluvias intensas durante la tarde.

Durante la mañana y parte de la tarde se registran temperaturas que pueden alcanzar los 34 grados centígrados, mientras que en las zonas altas las temperaturas mínimas pueden descender entre 10 y 12 grados centígrados. Este contraste favorece las condiciones para que se produzcan precipitaciones fuertes en horas de la tarde.

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Según la información proporcionada, la vagada no permanecerá estacionaria y tendrá un desplazamiento rápido. Se estima que sus efectos podrían extenderse por un máximo de dos días.

Para este viernes, en el departamento de Atlántida, se pronostican acumulados de entre 10 y 15 milímetros de precipitación, principalmente en sectores montañosos.

En La Ceiba, las condiciones pueden favorecer lluvias entre moderadas y fuertes debido a la cercanía entre la costa y las zonas montañosas. Estas precipitaciones podrían presentarse en intervalos durante la tarde y noche.

Copeco recomendó a la población mantenerse atenta a la evolución de las condiciones meteorológicas

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Redacción web
Lilibeth Funes

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