Luis Palma debutó en la Europa League ante equipo de Premier League: Así le fue

Londres, Inglaterra.

El hondureño Luis Palma hizo su debut este jueves en la Europa League con la camiseta del Lech Poznań, pero tuvo una noche complicada al ser goleado 4-0 por el Crystal Palace en Inglaterra, uno de los equipos competitivos de la Premier League. “El Bicho” fue titular y disputó todo el encuentro en Selhurst Park, ubicado en el sur de Londres. El atacante catracho generó algunas ocasiones de peligro y estuvo cerca de marcar en un par de oportunidades. En una de ellas sacó un potente remate que fue bloqueado por la zaga local, mientras que en la otra obligó al guardameta del Crystal Palace a lanzarse para evitar la anotación.

Para Palma fue un partido especial, ya que puede presumir de haber disputado las fases iniciales de las tres principales competiciones europeas: la Champions League, Conference League y ahora la Europa League.

LOS GOLES

El Crystal Palace mostró su superioridad de principio a fin y en poco más de media hora prácticamente sentenció el encuentro ante el conjunto polaco. El primer gol llegó a los 10 minutos y fue obra de Yeremy Pino, quien aprovechó un grave error en un saque de banda del defensor hondureño Terry Yegbe. El español campeón del mundo con España en el reciente Mundial 2026 ingresó al área y, con tranquilidad, definió para enviar el balón al fondo de la red. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El segundo tanto apareció al minuto 27. El defensor estadounidense Chris Richards se sumó al ataque durante el cobro de un tiro de esquina y conectó un certero cabezazo que terminó superando al guardameta. A los 34 minutos llegó el tercero para los locales. El delantero noruego Jørgen Strand Larsen se encargó de ejecutar un lanzamiento penal y amplió la ventaja para el conjunto inglés. El club polaco se quedó con 10 jugadores en la segunda parte debido a la expulsión por doble amarilla del experimentado centrocampista Radosław Murawski en el minuto 86.

Ya en el tramo final, Eddie Nketiah, quien ingresó como sustituto, marcó la cuarta anotación del Crystal Palace y puso cifras definitivas al encuentro a los 89 minutos.

