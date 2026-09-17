La IA preocupa al mundo, Telescopio espacial revela primera foto y más clics tecnológicos

Bogotá, Colombia. Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana.

La IA asusta al mundoLa IA asusta al mundo

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a los Gobiernos que impulsaran una visión "coordinada" para hacer frente a la amenaza de una IA "desbocada", después de que el organismo ya advirtiera de que las nuevas tecnologías están siendo usadas de manera creciente por mercados, grupos privados militares y de seguridad. Pese al consenso entre los líderes tecnológicos, Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI), Elon Musk (xAI) y Demis Hassabis (Google DeepMind) para ralentizar el ritmo de desarrollo del sector para permitir que las salvaguardas los alcancen y crear un marco de seguridad común, los expertos ven improbable que Washington apruebe una regulación a corto plazo debido a las elecciones ya la competencia de Donald Trump frente a China. Trump, que ha hablado con el presidente de Nvidia, Jensen Huang, y con el director de OpenAI, Sam Altman, calificó de "bulo" la idea de que la IA vaya a destruir a la humanidad y criticó a los líderes del sector que han reclamado regulaciones.

Primera foto de telescopio espacial

La cámara principal del telescopio espacial Nancy Grace Roman, el observatorio panorámico más grande jamás construido- cien veces mayor que el Hubble-, captó su primera imagen de prueba: estrellas desenfocadas con forma de anillo y repartidas cada una en millas de píxeles, porque los detectores siguen lejos del enfoque óptimo, informó la NASA. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El telescopio, un instrumento infrarrojo de 300 megapíxeles, tiene como misión buscar respuestas sobre la energía oscura, los exoplanetas y la astrofísica infrarroja, que podrían cambiar los modelos actuales de la física. Viaja hacia su órbita alrededor del punto de Lagrange L2, a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, a donde llegará en diciembre.

OpenAi apoya más regulaciones

OpenAI expresó su apoyo a al menos tres proyectos de ley estadounidenses que abordan tanto los riesgos que la IA podría plantear para la seguridad biológica como la tecnología defensiva que podría ayudar a crear, según dijo el gigante tecnológico a Político. El espaldarazo de la creadora de ChatGPT a las legislaciones supone uno de los apoyos más importantes a las regulaciones, en medio de la creciente preocupación pública por el potencial destructivo de los modelos. California requerirá identificación a la IA El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó una ley que obliga a identificar los anuncios de audio y video que emplean intérpretes generados por IA para promocionar productos o servicios, un paso más del estado para exigir transparencia en el uso de la tecnología en la publicidad. "Los californianos merecen saber cuándo la persona que les vende algo no es una persona en absoluto", dijo el gobernador demócrata en un comunicado, y agregó que el estado Dorado fue pionero en el país en reforzar las normativas sobre IA e implementar salvaguardas “basadas en el sentido común”, para proteger a los consumidores y fomentar una mayor transparencia.

NotebookLM se actualiza

Gemini Notebook anunció la actualización de la aplicación conocida como NotebookLM, que permite 'conversar' en tiempo real con los cuadernos en más de 100 idiomas, tiene nuevas herramientas para las sesiones de repaso, las cuales ayudarán a entender y asimilar los conceptos complicados. Las funciones que debutarán, primero en dispositivos móviles, una vez activadas, tendrán respuestas basadas en fuentes que se hayan cargado previamente. Tendrás un grabador de audio integrado que permite capturar clases completas y notas de voz. Permite generar videos cortos, de 60 segundos, con resúmenes educativos que pueden combinar narración con animaciones para explicar fórmulas, diagramas y conceptos científicos. La UE y sus menores en las redesLa Comisión Europea propone la 'EU Kids Act' para restringir el acceso a las redes sociales de los menores de 13 años y limitarlo a los de entre 13 y 15, lo que genera diversos desafíos para el bloque, como los reglamentos existentes que ya obligan a las plataformas a proteger a los menores frente a la publicidad dirigida y exige a las plataformas y buscadores evaluar y mitigar los riesgos que plantean para ellos, incluida la salud mental. A ello se suma el reglamento de protección de datos, que fija entre los 13 y los 16 años la edad de consentimiento digital. Bruselas quiere, además, ampliar el alcance de la norma hasta los videojuegos, las tiendas de aplicaciones y los sistemas de inteligencia artificial (IA), incluidos los 'compañeros' virtuales, siguiendo la recomendación de un panel de expertos.

Cazar a un dictador paraguayo