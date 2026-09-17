Falsos pasajeros acribillaron a Josué en Choloma; se ganaba la vida como mototaxista

Anthony Josué Mejía Ovando, de 18 años, fue asesinado a balazos ayer miércoles en la carretera que conduce hacia la residencial Bellos Horizontes, en el municipio de Choloma, Cortés.
De acuerdo con la información preliminar, el joven se desplazaba por el sector a bordo del mototaxi que conducía cuando fue interceptado por hombres armados.
Según las primeras versiones, los sujetos le hicieron parada y, una vez que el joven se detuvo a la orilla de la carretera, le dispararon.
Mejía Ovando quedó sin vida junto al mototaxi que utilizaba para trabajar, en el mismo lugar donde ocurrió el ataque armado.
El joven era residente de la colonia Altos de la Mora, en Choloma, y se ganaba la vida como conductor de mototaxi, según la información proporcionada.
24 horas después del crimen, no se ha informado sobre la identidad de los responsables del homicidio ni se han establecido las circunstancias que habrían provocado el ataque contra el joven.
Las autoridades deberán realizar las investigaciones para identificar a los responsables, establecer el móvil del crimen y determinar cómo ocurrió el homicidio.
"Mi muchachito, ¿por qué me lo mataron?",fue el desgarrador relato de la madre del joven al llegar a la escena donde quedó el cuerpo de su hijo.
Anthony tenía 18 años y desde hace varios meses se ganaba la vida como conductor de mototaxi en dicho sector del municipio de Choloma.
"No puedo creerlo, Dios mío, ¿por qué tanta maldad? Solo era un niño", escribió en redes sociales una persona que conocía a Josué.