"Le saqué los demonios": capturan a pastor acusado de abuso en Arada, Santa Bárbara

Un hombre de nacionalidad argentina, quien se identificaba como pastor evangélico, fue capturado en la aldea Cuchilla, municipio de Arada, Santa Bárbara, luego de ser denunciado por una joven por una presunta agresión sexual.
El detenido fue identificado como Alberto Parra, de 46 años, quien, según la información proporcionada, ingresaba a viviendas de la comunidad bajo la apariencia de ser pastor para realizar oraciones.
De acuerdo con la denuncia, Parra habría llegado a la vivienda de una joven con el supuesto propósito de orar por ella. Durante el encuentro, presuntamente habría ocurrido la agresión sexual que posteriormente fue denunciada ante las autoridades.
Tras conocer el señalamiento, las autoridades realizaron las diligencias del caso y procedieron con la captura del sospechoso, quien deberá comparecer ante las instancias judiciales para responder por la acusación.
Luego de su detención, Parra negó los señalamientos y aseguró ser inocente. “Yo únicamente oré por ella y le saqué los demonios”, manifestó al referirse a lo ocurrido dentro de la vivienda.
El hombre también justificó su presencia en el lugar al asegurar que había acudido para realizar un acto religioso. Según su versión, la joven “tenía legiones de demonios y potestades”, por lo que decidió orar por ella.
Parra rechazó haber cometido una agresión y aseguró que nunca tuvo contacto físico con la denunciante. “Yo nunca la toqué”, afirmó al defenderse de las acusaciones formuladas en su contra.
Los señalamientos contra el hombre también han generado preocupación entre habitantes de la comunidad, debido a la versión de que ingresaba a viviendas para ofrecer oraciones y se presentaba como pastor evangélico.
Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y determinar si existen elementos que sustenten la acusación presentada por la joven.
Mientras continúa el proceso, Parra es considerado presunto responsable únicamente en el marco de la denuncia presentada, por lo que corresponderá a las autoridades judiciales determinar su responsabilidad conforme a las pruebas que sean incorporadas al expediente.