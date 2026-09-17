Nasralla advierte: "No me van a sacar de la competencia mediante presiones"

Tegucigalpa, Honduras. El excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, cuestionó las actuaciones de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como Política Limpia, relacionadas con la rendición de cuentas de los gastos de campaña de las elecciones de 2025. Nasralla aseguró que las observaciones realizadas por el organismo tienen un trasfondo político y podrían afectar su participación en futuros procesos electorales. El político rechazó que haya cometido irregularidades en el manejo de los recursos de campaña. “Aquí no existe una sentencia que diga que Salvador Nasralla se robó algún centavo o que Salvador Nasralla se apropió del dinero de una campaña o que malversó fondos”, afirmó.

El dirigente liberal señaló que, desde su perspectiva, algunos sectores políticos estarían interesados en impedir que continúe participando en elecciones. “En el fondo, lo que quieren hacer es inhabilitarme políticamente para que yo no pueda participar en las elecciones de 2029”, expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Nasralla también cuestionó las razones detrás de las actuaciones y preguntó: “¿Cuál es el miedo?”.

Comunicado de Salvador Nasralla. pic.twitter.com/ktmApYS13Z — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) September 17, 2026

Política Limpia presenta informe

Las declaraciones se producen mientras Política Limpia presenta los resultados de la fiscalización del financiamiento de las elecciones generales de 2025. El organismo ha señalado a candidatos que, según sus revisiones, no cumplieron adecuadamente con la presentación de informes financieros y documentación de respaldo. Durante la presentación, la titular de Política Limpia, Ivonne Ardón, también denunció que los comisionados dejaron de contar con la protección estatal que tenían asignada y expresó preocupación por su seguridad. En tanto, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras, afirmó que el partido ha cumplido con sus obligaciones ante el organismo: “Nosotros como Partido Liberal, tenemos saldadas todas nuestras cuentas en la Unidad de Política Limpia”.