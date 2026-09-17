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Nasry Asfura encarga a Pablo Paz gestionar inversiones para Honduras en EEUU

El ingeniero Pablo Paz tendrá la misión de promover las oportunidades de negocio que ofrece el país y establecer contactos con potenciales inversionistas

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 08:40 -
  • Redacción La Prensa
Nasry Asfura encarga a Pablo Paz gestionar inversiones para Honduras en EEUU

El funcionario fue designado por el presidente Nasry Asfura para presentar oportunidades empresariales y buscar nuevos proyectos para el país.

Tegucigalpa, Honduras. El presidente Nasry Asfura designó al ingeniero Pablo Paz para desarrollar una misión en Estados Unidos, orientada a promover a Honduras como destino de inversión y fortalecer los vínculos económicos con empresarios de ese país.

La encomienda forma parte de las acciones del Gobierno para ampliar los acercamientos con potenciales inversionistas y dar a conocer las oportunidades que ofrece el territorio hondureño para el desarrollo de nuevos proyectos.

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Durante su visita, Paz deberá presentar las ventajas y condiciones que ofrece Honduras a representantes del sector empresarial interesados en conocer las posibilidades de establecer operaciones o impulsar iniciativas en el país.

El funcionario también tendrá entre sus objetivos establecer contactos con empresarios que puedan mostrar interés en invertir en distintos sectores de la economía nacional.

Los acercamientos buscan identificar oportunidades para la llegada de capitales y la ejecución de proyectos que contribuyan a dinamizar la actividad económica de Honduras.

Según la información oficial, uno de los propósitos de esta misión es promover iniciativas que favorezcan la generación de empleos y el crecimiento de sectores estratégicos.

La designación se produce en el marco de la estrategia gubernamental para fortalecer la promoción internacional de Honduras y ampliar su participación en espacios de negocios.

A través de estas gestiones, las autoridades pretenden facilitar el contacto entre empresarios extranjeros y las oportunidades de inversión disponibles en el país.

El Gobierno también busca reforzar las relaciones comerciales con Estados Unidos, considerado un mercado de importancia para la economía hondureña.

La misión de Paz contempla la búsqueda de nuevos vínculos empresariales que permitan explorar posibles proyectos y oportunidades de cooperación económica.

Las autoridades esperan que estos esfuerzos contribuyan a atraer inversiones que impulsen el desarrollo productivo y generen beneficios para la economía nacional.

Con esta iniciativa, la administración de Asfura pretende fortalecer la presencia de Honduras en mercados internacionales y promover nuevas oportunidades de crecimiento mediante la inversión extranjera.

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