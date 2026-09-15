Nasry Asfura llama a la unidad nacional en su discurso de independencia

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de la República, Nasry Asfura, llamó este 15 de septiembre a los hondureños a trabajar unidos por el desarrollo nacional durante su discurso con motivo de los 205 años de independencia patria en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

El mandatario destacó la importancia de la fecha como un momento para recordar la historia, la identidad y los valores que unen a los hondureños. También abordó las prioridades de su administración y la necesidad de generar mejores oportunidades para la población.

Una celebración que pertenece a todos los hondureños

Asfura inició su intervención destacando el significado de la Independencia y rechazando que la conmemoración sea vista como una fecha política. “Conmemoramos la fecha más importante de nuestra historia: 205 años de nuestra independencia patria. Son 205 años de historia, de soberanía y de orgullo hondureño. No es un día político, es un día que le pertenece a Honduras”, expresó.

El presidente señaló que la celebración debe servir para recordar quiénes son los hondureños, de dónde vienen y cuáles son los elementos que generan orgullo por la patria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Honduras es una tierra de 112,492 kilómetros cuadrados, donde habitamos cerca de 10 millones de hondureños, 18 departamentos, 298 municipios”, manifestó.



En su discurso, también mencionó las montañas, los valles, los ríos, los bosques y los dos océanos que rodean el territorio nacional como parte de la riqueza natural del país.

Identidad cultural y símbolos patrios

El mandatario resaltó el legado histórico de Copán y la figura del cacique Lempira, así como la herencia de los pueblos indígenas y afrohondureños. “Somos la grandeza de Copán, la fuerza del cacique Lempira y el legado vivo de nuestros pueblos indígenas y afrohondureños”, afirmó. Asfura mencionó a los pueblos lencas, maya-chortís, tolupanes, pech, tawahkas, miskitos, nahuas, chorotegas y garífunas, cuyas lenguas, tradiciones, música, conocimientos y formas de vida, según dijo, forman parte esencial de la identidad nacional. “Honduras también lleva sus raíces, su diversidad y su dignidad”, expresó. El presidente también dedicó parte de su intervención a los símbolos patrios, entre ellos la bandera azul y blanco, el escudo nacional y el himno, además de elementos de la naturaleza como la guacamaya roja, el venado cola blanca, el pino y la orquídea. “Somos el himno nacional que aprendimos desde niños y que debemos escuchar siempre de pie, con respeto, gratitud y con mucho orgullo para amar a nuestra patria”, manifestó.

El trabajo de los hondureños

Durante su discurso, Asfura sostuvo que Honduras también se construye con el esfuerzo diario de sus ciudadanos. “Honduras también está en el trabajo de aquel campesino que lucha con sus manos, nuestros obreros haciendo el esfuerzo diario, los que emprenden, nuestros maestros, nuestros médicos, nuestros jóvenes y cada madre que lucha para sacar adelante a su familia”, afirmó. El mandatario señaló que ese esfuerzo representa la identidad del país y debe servir como motivación para construir una nación próspera y grande. “Debemos hacerla próspera y grande, una nación con libertad, soberana e independiente”, expresó.

La soberanía debe honrarse todos los días

Uno de los principales mensajes del presidente estuvo relacionado con la soberanía nacional y la responsabilidad de los hondureños de defender los valores patrios más allá de las celebraciones de septiembre. “La soberanía no solamente se proclama, se defiende, se respeta y se honra todos los días”, declaró. Asfura sostuvo que el Día de la Patria no debe limitarse al 15 de septiembre ni al mes de septiembre, sino que debe representar un compromiso permanente. “No solo el 15 de septiembre y el mes de septiembre es el Día de la Patria; es cada segundo de nuestra vida”, manifestó. El gobernante agregó que la patria se honra cuidando la tierra, respetando los símbolos nacionales, protegiendo la cultura y trabajando para que cada hondureño pueda vivir con dignidad.

Educación, salud y seguridad, entre las prioridades

En otra parte de su discurso, Asfura aseguró que su gobierno trabaja para atender las necesidades que Honduras ha enfrentado durante décadas. “Estamos trabajando para mejorar tantas necesidades que tenemos durante décadas”, afirmó. Entre los temas que mencionó se encuentran la educación, la salud, las oportunidades de trabajo y el fortalecimiento de la seguridad. El presidente también destacó la necesidad de generar oportunidades de empleo, impulsar la infraestructura y apoyar al sector agrícola. “Impulsar la infraestructura tan necesaria para el desarrollo, las bases para que un país salga adelante, apoyar al campo, llevar el desarrollo a nuestras comunidades”, expresó. Según Asfura, estas áreas forman parte de los esfuerzos que deben permitir mejorar las condiciones de vida de los hondureños y promover el desarrollo nacional.

Inversión y seguridad jurídica

El mandatario también se refirió a la ubicación geográfica de Honduras y a las oportunidades que representan sus recursos, tierras productivas y sectores económicos. “Honduras tiene una ubicación privilegiada, el centro de Centroamérica y me atrevo a decir el centro de toda América”, manifestó. Asfura afirmó que su administración busca facilitar las condiciones para que los pequeños emprendedores puedan producir y para que los empresarios encuentren oportunidades de inversión. “Facilitarles las cosas que quieren producir al pequeño emprendedor, darle esa seguridad jurídica a la gente para que venga a invertir el capital hondureño, el capital extranjero”, expresó. El presidente sostuvo que la seguridad jurídica es necesaria para atraer inversión y generar oportunidades en un mundo competitivo. “Esa es la única manera en que podemos atraer la inversión, ser unos facilitadores para poder traer todas esas oportunidades hoy en un mundo tan competitivo”, afirmó.

“Hay un rumbo, hay un plan”

Asfura reconoció que todavía existen desafíos por resolver, pero sostuvo que el trabajo constante permitirá avanzar en la construcción de un mejor país. “Pero sabemos que todavía hay mucho por hacer, pero también sabemos que solo trabajando cada día con esfuerzo, con tenacidad, viendo para adelante podemos avanzar y podemos poner a Honduras primero ante cualquier cosa”, declaró. El mandatario llamó a mantener la esperanza y a confiar en la capacidad de los hondureños para superar las dificultades. “Esa esperanza nace de un trabajo, un trabajo que va a dar resultados, ese trabajo en el cual tenemos la capacidad para sacar adelante, salir adelante como país”, manifestó. Asimismo, afirmó que su gobierno tiene una dirección definida para atender las necesidades nacionales. “Hay un rumbo, hay un plan”, expresó. Asfura agregó que los hondureños deben asumir un papel activo en la construcción del futuro del país. “Nosotros, cada hondureño, somos el gran equipo que lo tenemos claro y tenemos que ver hacia adelante a donde queremos llevar Honduras”, dijo.

Llamado a la unidad nacional

En la parte final de su intervención, el presidente insistió en que la unidad es necesaria para alcanzar los objetivos nacionales. “Pero eso solo lo podemos hacer con una Honduras unida, sin diferencias, con una Honduras que nos une”, afirmó. Asfura sostuvo que, por encima de las diferencias, los ciudadanos comparten una historia, una bandera, un escudo y un territorio que consideran su hogar. “Recordemos que, por encima de cualquier diferencia, compartimos una historia, una bandera, un escudo, el hogar que hemos formado donde aquí nacimos, aquí vivimos y aquí vamos a morir”, expresó. El mandatario concluyó su discurso con un llamado a mirar hacia un mismo futuro y a mantener el compromiso con Honduras. “Esa es la Honduras que tenemos que ver hacia un mismo futuro todos”, manifestó. “Honduras nos une. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a Honduras”, expresó antes de cerrar su intervención con el grito de “¡Que viva Honduras!”.

Discurso íntegro del presidente Nasry Asfura