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Palillonas de San Pedro Sula derrochan belleza en los desfiles

Nuevamente las palillonas se robaron el corazón de los hondureños al ritmo de las bandas que le pusieron ritmo a los desfiles 2026

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 13:33 -
  • Redacción La Prensa
Palillonas de San Pedro Sula derrochan belleza en los desfiles
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Las palillonas aportaron gracia y distinción a los desfiles, que comenzaron muy temprano, convirtiendo las calles de San Pedro Sula en un escenario donde la elegancia, la moda y el fervor patrio se combinaron. Así posaron para La Prensa.

 Foto: Yoseph Amaya| La Prensa
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Margot Deras, palillona del Institute Don Bosco.

 Foto: Yoseph Amaya| La Prensa
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Sofía Cardona, palillona del Instituto Tecnológico Sampedrano.

 Foto: Yoseph Amaya| La Prensa
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Ángela Mejía, carismática palillona del Instituto Tecnológico Sampedrano.

 Foto: Yoseph Amaya| La Prensa
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Marisol Interiano, palillona de la banda independiente de Chamelecón.

 Foto: Yoseph Amaya| La Prensa
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Kristel Franco, palillona del Liceo Morazánico.

 Foto: Yoseph Amaya| La Prensa
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Bella palillona del Instituto José Trinidad Reyes (JTR).

 Foto: Héctor Paz| La Prensa
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Denisse Chirinos, palillona del Instituto Evangélico Bethel.

 Foto: Yoseph Amaya| La Prensa
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Dulce García, palillona del Liceo Morazánico.

 Foto: Yoseph Amaya| La Prensa
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Nahomi Soto, palillona del Instituto Vicentino.

 Foto: Yoseph Amaya| La Prensa
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Maryori García, palillona del Instituto Jesús de Nazareth.

 Foto: Yoseph Amaya| La Prensa
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Génesis Urquía, palillona del Instituto Monte Gerizim.

 Foto: Yoseph Amaya| La Prensa
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Isi Enamorado, palillona de banda independiente.

 Foto: Yoseph Amaya| La Prensa
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