Palillonas de San Pedro Sula derrochan belleza en los desfiles

Las palillonas aportaron gracia y distinción a los desfiles, que comenzaron muy temprano, convirtiendo las calles de San Pedro Sula en un escenario donde la elegancia, la moda y el fervor patrio se combinaron. Así posaron para La Prensa.
Margot Deras, palillona del Institute Don Bosco.
Sofía Cardona, palillona del Instituto Tecnológico Sampedrano.
Ángela Mejía, carismática palillona del Instituto Tecnológico Sampedrano.
Marisol Interiano, palillona de la banda independiente de Chamelecón.
Kristel Franco, palillona del Liceo Morazánico.
Bella palillona del Instituto José Trinidad Reyes (JTR).
Denisse Chirinos, palillona del Instituto Evangélico Bethel.
Dulce García, palillona del Liceo Morazánico.
Nahomi Soto, palillona del Instituto Vicentino.
Maryori García, palillona del Instituto Jesús de Nazareth.
Génesis Urquía, palillona del Instituto Monte Gerizim.
Isi Enamorado, palillona de banda independiente.