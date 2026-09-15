San Pedro Sula vibra con un colorido y diverso desfile de Independencia Patria

Desde la solemnidad de las fuerzas del orden y la corporación municipal, hasta la alegría de las bandas estudiantiles, el colorido de los trajes folclóricos y la entusiasta participación familiar, la capital industrial vive una inolvidable jornada de orgullo patrio
Una estudiante del Cuadro de Honor luce sonriente con su bastón de mando y banda distintiva, encabezando las palillonas y banda de su centro educativo.
Jóvenes vestidas con trajes de la etnia garífuna en tonos amarillo, negro y blanco, complementados con pañuelos tradicionales, llenan de ritmo y color los desfiles patrios en San Pedro Sula.
Cadetes avanzan con paso firme portando el pabellón patrio y los institucionales durante los desfiles del 15 de septiembre en San Pedro Sula.
Escuadrones militares en formación y con rostro camuflado avanzan a paso firme sobre la avenida, marcando la solemnidad del recorrido cívico.
Integrantes del cuadro de palillonas deslumbran con sus pompones azules y dorados coordinando su presentación durante los festejos patrios en San Pedro Sula.
Un grupo de niñas luciendo coloridos trajes y pompones en tonos verde y amarillo se roba las miradas a su paso por las calles sampedranas.
Dos pequeños luciendo uniformes tácticos de la Policía Nacional acompañan a una oficial superior al frente de la delegación en la jornada de Independencia.
Una integrante del Cuerpo de Bomberos encabeza la representación luciendo su uniforme institucional y portando el hacha tradicional de la benemérita institución.
Militares con camuflaje facial y equipo de campaña marchan atentos sosteniendo sus armas durante los desfiles patrios en San Pedro Sula.
Con la Catedral San Pedro Apóstol de fondo, una estudiante ondea con orgullo la Bandera Nacional de Honduras al paso del contingente por el Parque Central.
Los caninos también formaron parte de la fiesta cívica en San Pedro Sula; este simpático perrito con sus orejas teñidas de rosa robó miradas mientras acompañaba a su dueño a disfrutar de los desfiles patrios.
Integrantes de una banda marcial estudiantil deleitan al público al ritmo de sus trompetas y liras, luciendo coloridos atuendos folclóricos de Colombia en tonos amarillo, azul y rojo durante los desfiles de Independencia en San Pedro Sula.