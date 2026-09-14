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"Exsuegra, la amo", con humor y color conquistaron las calles los escolares sampedranos

Estudiantes de diferentes centros educativos de San Pedro Sula protagonizaron un colorido desfile patrio, donde con música, color y mucho orgullo rindieron homenaje durante el desfile por la independencia de Honduras

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 12:14 -
  • Susan López
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El humor no faltó en el desfile patrio ya que un pequeño músico llamó la atención con un mensaje escrito en su tambor que decía: “Exsuegra, la amo”, provocando sonrisas entre los presentes.

 Foto: Yoseph Amaya
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Estudiantes de primaria lucieron con entusiasmo trajes típicos que representan las tradiciones y la identidad hondureña durante el desfile de las Fiestas Patrias en San Pedro Sula.

 Fotos: Yoseph Amaya
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Con elementos representativos del valle de Sula, los niños llevaron al desfile de las fiestas patrias un mensaje de conciencia sobre la importancia de proteger el medio ambiente y los recursos naturales de la región.

 Foto: Moisés Valenzuela
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El frijol y el maíz, alimentos esenciales en la mesa hondureña, fueron representados en el traje que lució Lily Gutiérrez del instituto Liceo Militar de Honduras durante el desfile patrio en San Pedro Sula, junto a elementos de la identidad nacional.

 Foto: Julio Pineda
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La flora y fauna de Honduras también estuvieron presentes en el desfile patrio de San Pedro Sula, donde los escolares representaron las orquídeas y la guacamaya, símbolos de la riqueza natural del país.

 Foto: Yoseph Amaya
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Como parte de los tradicionales desfiles de las fiestas patrias, no podían faltar las pomponeras que llenaron en sus coreografías mucha destreza, energía, ritmo, color y coordinación en las calles de San Pedro Sula.

 Foto: Joseph Amaya
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Bajo un abanico de tonos arcoíris y vibrantes sombrillas, la inocencia y el encanto de las pequeñas llenaron de pura magia e ilusión el tradicional recorrido de septiembre.

 Foto: Yoseph Amaya
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Con bastón en mano y una sonrisa radiante, el talento y la destreza de las palillonas iluminaron el tradicional desfile con mucha elegancia.

 Foto: Moisés Valenzuela
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La pequeña soberana y reina de las flores, encarnó la belleza y la frescura de nuestra tierra, convirtiendo su paso en un tributo vivo a la naturaleza y a las tradiciones de septiembre

 Foto: Yoseph Amaya
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Llenos de dinamismo, el cuadro de deportes tambien conquistó con su espíritu atlético, disciplina y carisma.

 Foto: Moisés Valenzuela
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Entre el brillo de sus pompones, la inocencia y el carisma de las pequeñas del Lions School quedaron retratados en un inolvidable recuerdo de las Fiestas Patrias.

 Foto/ Yoseph Amaya
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Representando la herencia y la diversidad cultural de nuestra tierra, el encanto de los pequeños celebró a los pueblos originarios en este inolvidable recorrido patrio.

 Foto/ Moisés Valenzuela
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Envuelta en un majestuoso atuendo de flores rosadas, la pequeña soberana deslumbró con su belleza, elegancia y encanto en el desfile patrio.

 Foto/ Yoseph Amaya
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Con impresionante coordinación, equilibrio y destreza, el cuadro de figuras cautivó a la población con complejas acrobacias en el desfile de las Fiestas Patrias.

 Foto/ Yoseph Amaya
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Las palillonas son uno de los elementos más reconocibles de las bandas de guerra estudiantiles y suelen encabezar o acompañar sus recorridos durante los desfiles patrióticos.

 Foto/ Moisés Valenzuela
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Las pequeñas bailarinas de hula hula cautivaron con su presentación, haciendo girar sus aros durante el desfile.

 Foto/Moisés Valenzuela
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Portando con un orgullo inmenso el título y la banda de nuestra India Bonita.Una digna representación de la riqueza cultural, el arte y la identidad de nuestra tierra.

 Foto/ Yoseph Amaya
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