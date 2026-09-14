"Exsuegra, la amo", con humor y color conquistaron las calles los escolares sampedranos

El humor no faltó en el desfile patrio ya que un pequeño músico llamó la atención con un mensaje escrito en su tambor que decía: “Exsuegra, la amo”, provocando sonrisas entre los presentes.
Estudiantes de primaria lucieron con entusiasmo trajes típicos que representan las tradiciones y la identidad hondureña durante el desfile de las Fiestas Patrias en San Pedro Sula.
Con elementos representativos del valle de Sula, los niños llevaron al desfile de las fiestas patrias un mensaje de conciencia sobre la importancia de proteger el medio ambiente y los recursos naturales de la región.
El frijol y el maíz, alimentos esenciales en la mesa hondureña, fueron representados en el traje que lució Lily Gutiérrez del instituto Liceo Militar de Honduras durante el desfile patrio en San Pedro Sula, junto a elementos de la identidad nacional.
La flora y fauna de Honduras también estuvieron presentes en el desfile patrio de San Pedro Sula, donde los escolares representaron las orquídeas y la guacamaya, símbolos de la riqueza natural del país.
Como parte de los tradicionales desfiles de las fiestas patrias, no podían faltar las pomponeras que llenaron en sus coreografías mucha destreza, energía, ritmo, color y coordinación en las calles de San Pedro Sula.
Bajo un abanico de tonos arcoíris y vibrantes sombrillas, la inocencia y el encanto de las pequeñas llenaron de pura magia e ilusión el tradicional recorrido de septiembre.
Con bastón en mano y una sonrisa radiante, el talento y la destreza de las palillonas iluminaron el tradicional desfile con mucha elegancia.
La pequeña soberana y reina de las flores, encarnó la belleza y la frescura de nuestra tierra, convirtiendo su paso en un tributo vivo a la naturaleza y a las tradiciones de septiembre
Llenos de dinamismo, el cuadro de deportes tambien conquistó con su espíritu atlético, disciplina y carisma.
Entre el brillo de sus pompones, la inocencia y el carisma de las pequeñas del Lions School quedaron retratados en un inolvidable recuerdo de las Fiestas Patrias.
Representando la herencia y la diversidad cultural de nuestra tierra, el encanto de los pequeños celebró a los pueblos originarios en este inolvidable recorrido patrio.
Envuelta en un majestuoso atuendo de flores rosadas, la pequeña soberana deslumbró con su belleza, elegancia y encanto en el desfile patrio.
Con impresionante coordinación, equilibrio y destreza, el cuadro de figuras cautivó a la población con complejas acrobacias en el desfile de las Fiestas Patrias.
Las palillonas son uno de los elementos más reconocibles de las bandas de guerra estudiantiles y suelen encabezar o acompañar sus recorridos durante los desfiles patrióticos.
Las pequeñas bailarinas de hula hula cautivaron con su presentación, haciendo girar sus aros durante el desfile.
Portando con un orgullo inmenso el título y la banda de nuestra India Bonita.Una digna representación de la riqueza cultural, el arte y la identidad de nuestra tierra.