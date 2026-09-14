Bandas de Honduras, Colombia y Guatemala celebran por todo lo alto el centenario del JTR

El Instituto José Trinidad Reyes celebró sus 100 años de historia con la Copa Centenario JTR 2026, una competencia que reunió a bandas de guerra y marciales de Honduras y agrupaciones internacionales. Música, coreografías, disciplina y talento marcaron la jornada.
Las bandas de guerra y marciales llegaron a San Pedro Sula para formar parte de la Copa Centenario JTR 2026, uno de los eventos conmemorativos por los 100 años del Instituto José Trinidad Reyes.
Agrupaciones de Colombia y Guatemala compartieron escenario con las bandas hondureñas durante la jornada de competencia y celebración.
Wilson Mejía Burgos, director del Instituto José Trinidad Reyes, destacó la celebración de los 100 años del centro educativo y las actividades desarrolladas durante el año.
Las bandas combinaron música, desplazamientos y coreografías como parte de sus presentaciones ante el público sampedrano.
La Orquesta Vivace puso a bailar y disfrutar al publico, mientras se desarrollaba la competencia.
Autoridades y miembros del jurado calificador participan en la evaluación de las actividades de la Copa Centenario JTR 2026, durante una jornada de celebración y convivencia estudiantil.
En la categoría independiente el Instituto Cristo Rey de Choloma, obtuvo el Primer Lugar y celebró su triunfo junto a sus integrantes.
Integrantes de la banda Cristo Rey de Choloma celebran su destacada participación en la Copa Centenario JTR 2026.
En la categoría independiente el segundo lugar lo obtuvo el instituto Visión Emanuel De Chamelecón. Mientras que el instituto León Alvarado obtuvo el primer lugar de la categoría Colegial, tras su presentación en la Copa Centenario JTR 2026.
Con energía, coordinación y entusiasmo, los integrantes de la banda Visión Emanuel dejaron su sello en la Copa Centenario JTR 2026 durante su presentación en San Pedro Sula. donde obtuvieron el segundo lugar en la categoría independiente
Familias, estudiantes y aficionados disfrutaron de las presentaciones de las bandas participantes durante la Copa Centenario 2026 en las instalaciones del instituto. Además de disfrutar de las música degustaron de diferentes platillos que la organización tenía a la venta.
Niños, jóvenes y adultos disfrutaron de la música, el color y la energía de la Copa Centenario JTR 2026, en una jornada que reunió a familias y aficionados en San Pedro Sula.
La categoría Premier reunió a agrupaciones que disputaron los primeros lugares en una de las competencias de la Copa Centenario. La Banda Independiente All Star Band obtuvo el primer lugar de la categoría Premier.
El cuadro de palillonas también formó parte de las categorías premiadas durante la Copa Centenario JTR 2026. La Banda Independiente Tecno Sampedrano obtuvo el primer lugar en el cuadro de palillonas.
Elizabeth Sierra, organizadora del Festival Internacional de Bandas Ciudad de Luna, resaltó la importancia de la formación artística y cultural de los jóvenes.
Las integrantes de la Banda de Marcha Liceo Lunita de Chía, de Bogotá, Colombia, destacaron con su presentación durante la Copa Centenario JTR 2026 en San Pedro Sula. La Copa Centenario JTR 2026 cerró una jornada en la que estudiantes y músicos demostraron preparación, coordinación y pasión por las bandas de marcha.