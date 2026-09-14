Kevin Pérez: el policía que dio su vida y el niño que la quebrada nunca devolvió

El inspector Kevin Pérez Vargas se lanzó a la quebrada La Primavera el 14 de septiembre de 2025 cuando dos menores eran arrastrados por una crecida. Salvó a uno, pero murió intentando rescatar al segundo.
Fue una decisión de segundos. La tarde del 14 de septiembre de 2025, mientras una tormenta descargaba sobre San Pedro Sula, el inspector de Policía Kevin Pérez Vargas vio cómo una corriente arrastraba a dos menores en la quebrada La Primavera, cerca de la residencial Los Arcos.
El oficial, que participaba en labores policiales relacionadas con los preparativos de los desfiles patrios, no dudó en entrar al agua.
Kevin logró sacar con vida a uno de los niños. Cuando intentó alcanzar al segundo, Elvis Eliú Bautista Guillén, de 11 años, la fuerza de la corriente también lo arrastró.
Desde ese momento comenzó una búsqueda que movilizó a policías, bomberos, Copeco, Fuerza Naval, familiares y decenas de voluntarios. Helicópteros, drones y equipos terrestres recorrieron quebradas, canales y sectores por donde descendía la corriente. Foto del velatorio del agente.
La esperanza de encontrar con vida al inspector terminó la tarde del 15 de septiembre. Su cuerpo fue localizado en un crique del barrio Cabañas, entre la 19 calle y 16 avenida, después de casi 24 horas de búsqueda. Aún vestía su uniforme policial. Foto del archivo familiar de Kevin y amigos.
Su muerte provocó conmoción entre compañeros y pobladores. La Policía Nacional lo declaró Héroe Policial y fue ascendido de manera póstuma al grado de subcomisario por su actuación durante el rescate. En la escena donde todo comenzó se le rindió tributo a su heroísmo.
Pero la tragedia quedó incompleta. Mientras la familia de Kevin recibió su cuerpo para despedirlo, los equipos continuaron buscando a Elvis Eliú a lo largo de la quebrada y otros cauces de San Pedro Sula. Los días pasaron sin resultados.
El niño nunca fue encontrado. El agua que devolvió el cuerpo del policía jamás permitió a la familia de Elvis cerrar la historia de la misma manera. Su desaparición quedó como la otra herida de aquella tarde del 14 de septiembre.
Un año después, la historia de Kevin sigue siendo recordada porque detrás del uniforme hubo un hombre que pudo quedarse mirando, pero decidió entrar a una corriente para salvar a dos niños. Consiguió salvar una vida. Y perdió la suya intentando salvar otra.
Un año después. Kevin quedó en la memoria de San Pedro Sula como el policía que murió intentando salvar a un niño. La Policía Nacional hizo merecidos reconocimientos para honrar su memoria y valentía.
Un mural póstumo recuerda al subcomisario Kevin Anahun Pérez Vargas, reconocido por su valentía al intentar rescatar a dos niños arrastrados por una quebrada en San Pedro Sula.
Tras su muerte, la Policía Nacional difundió un comunicado en honor a Kevin Pérez Vargas, mientras cientos de imágenes creadas con inteligencia artificial circularon en redes sociales como muestra de admiración y gratitud por su acto heroico.
Familiares de Kevin Pérez Vargas posan frente a la Jefatura Regional de Vialidad y Transporte que fue bautizada con el nombre del subcomisario, como homenaje permanente a su valentía y entrega.
Pese a los días de intensa búsqueda, el cuerpo del niño no pudo ser localizado. Se buscó a lo largo de la quebrada La Primavera, en su desembocadura y no fue posible hallarlo para darle cristiana sepultura.
Familiares y allegados aguardaron durante horas noticias sobre Kevin y el niño desaparecido, aferrados a la esperanza mientras avanzaban las labores de búsqueda.
La incertidumbre y el miedo marcaron la espera de las familias, que siguieron de cerca cada movimiento de los equipos de rescate sin tener respuestas inmediatas.
Sentados a la orilla de la quebrada, familiares vivieron momentos de desesperación ante la fuerza del agua y la imposibilidad de saber dónde estaban sus seres queridos.
Elementos del Cuerpo de Bomberos recorrieron durante horas la quebrada y sectores aledaños en busca de Kevin Pérez Vargas y del niño desaparecido, en medio de una operación marcada por la urgencia y la esperanza de encontrarlos.
Tras localizar el cuerpo de Kevin Pérez Vargas, miembros del Cuerpo de Bomberos participaron en su recuperación y entrega a las autoridades, cerrando una intensa jornada de búsqueda que mantuvo en vilo a familiares, compañeros y pobladores.