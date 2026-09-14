Comayagua: una grandiosa fiesta patria entre siglos de historia

La belleza de su juventuda se mezclan con el azul y blanco que simboliza a Honduras y que vuelven a dominar las calles de Comayagua durante las celebraciones patrias, donde estudiantes y familias se unen alrededor de una tradición que pasa de generación en generación.
Comayagua vive las fiestas patrias en medio de un escenario cargado de historia. La ciudad fue capital colonial y posteriormente capital nacional hasta que la sede del Gobierno fue trasladada a Tegucigalpa en 1880.
Bandas, cuadros artísticos y estudiantes convierten las calles de Comayagua en un enorme escenario cívico durante las jornadas dedicadas a conmemorar la Independencia. Y todos celebran por igual, sin distingos ni diferencias.
La celebración adquiere un significado especial en Comayagua, una ciudad que durante siglos ocupó un lugar central en la vida política y administrativa del territorio hondureño.
Cada uniforme, instrumento y bandera forma parte de una tradición que moviliza a centros educativos, padres de familia y comunidades enteras durante septiembre.
La mirada del fotógrafo Norlan Girón permite recorrer la fiesta patria desde los pequeños detalles: los rostros, la emoción de los estudiantes y el movimiento de las bandas.
Girón tiene ocho años de experiencia detrás de la cámara y se dedica profesionalmente a la cobertura de eventos, bodas, quinceaños y sesiones fotográficas.
Cuando no está trabajando en eventos, Norlan Girón dedica parte de su tiempo a Descubriendo Honduras, un proyecto con el que busca mostrar paisajes, personajes, cultura y rincones del país.
A través de su lente, la celebración no queda reducida al desfile: también aparecen las familias que esperan en las calles y los gestos de quienes viven cada presentación con orgullo.
En Comayagua, pasado y presente parecen encontrarse durante las fiestas patrias: una ciudad histórica recibe a nuevas generaciones que salen a las calles para celebrar su identidad hondureña.
Los centros educativos de educación básica protagonizaron los desfiles del 13 y 14 de septiembre, antes de la participación de los institutos de educación media prevista para el 15 de septiembre
Para el desfile del 15 de septiembre está prevista la participación de 12 centros e instituciones educativas de nivel medio, encabezados por el Instituto Departamental León Alvarado, según el programa oficial.
Música, disciplina y meses de preparación quedan reflejados en cada presentación. Para muchos estudiantes, desfilar representa uno de los momentos más esperados del calendario escolar.
Comayagua no solo celebra la Independencia: también recuerda el papel que desempeñó en la construcción institucional del país. Documentos históricos conservados por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia registran su etapa como capital colonial y nacional.
Las fotografías de Norlan Girón dejan memoria de una celebración que combina juventud, patrimonio y orgullo nacional en una de las ciudades que mejor conserva las huellas de la historia hondureña.