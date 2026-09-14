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Comayagua: una grandiosa fiesta patria entre siglos de historia

La ciudad colonial de Honduras vive sus fiestas patrias con desfiles, bandas y estudiantes en una celebración marcada por su historia y tradición cívica.

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 17:11 -
  • Redacción La Prensa
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La belleza de su juventuda se mezclan con el azul y blanco que simboliza a Honduras y que vuelven a dominar las calles de Comayagua durante las celebraciones patrias, donde estudiantes y familias se unen alrededor de una tradición que pasa de generación en generación.

 Fotos cortesía: Norlan Girón
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Comayagua vive las fiestas patrias en medio de un escenario cargado de historia. La ciudad fue capital colonial y posteriormente capital nacional hasta que la sede del Gobierno fue trasladada a Tegucigalpa en 1880.

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Bandas, cuadros artísticos y estudiantes convierten las calles de Comayagua en un enorme escenario cívico durante las jornadas dedicadas a conmemorar la Independencia. Y todos celebran por igual, sin distingos ni diferencias.

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La celebración adquiere un significado especial en Comayagua, una ciudad que durante siglos ocupó un lugar central en la vida política y administrativa del territorio hondureño.

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Cada uniforme, instrumento y bandera forma parte de una tradición que moviliza a centros educativos, padres de familia y comunidades enteras durante septiembre.

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La mirada del fotógrafo Norlan Girón permite recorrer la fiesta patria desde los pequeños detalles: los rostros, la emoción de los estudiantes y el movimiento de las bandas.

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Girón tiene ocho años de experiencia detrás de la cámara y se dedica profesionalmente a la cobertura de eventos, bodas, quinceaños y sesiones fotográficas.

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Cuando no está trabajando en eventos, Norlan Girón dedica parte de su tiempo a Descubriendo Honduras, un proyecto con el que busca mostrar paisajes, personajes, cultura y rincones del país.

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A través de su lente, la celebración no queda reducida al desfile: también aparecen las familias que esperan en las calles y los gestos de quienes viven cada presentación con orgullo.

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En Comayagua, pasado y presente parecen encontrarse durante las fiestas patrias: una ciudad histórica recibe a nuevas generaciones que salen a las calles para celebrar su identidad hondureña.

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Los centros educativos de educación básica protagonizaron los desfiles del 13 y 14 de septiembre, antes de la participación de los institutos de educación media prevista para el 15 de septiembre

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Para el desfile del 15 de septiembre está prevista la participación de 12 centros e instituciones educativas de nivel medio, encabezados por el Instituto Departamental León Alvarado, según el programa oficial.

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Música, disciplina y meses de preparación quedan reflejados en cada presentación. Para muchos estudiantes, desfilar representa uno de los momentos más esperados del calendario escolar.

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Comayagua no solo celebra la Independencia: también recuerda el papel que desempeñó en la construcción institucional del país. Documentos históricos conservados por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia registran su etapa como capital colonial y nacional.

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Las fotografías de Norlan Girón dejan memoria de una celebración que combina juventud, patrimonio y orgullo nacional en una de las ciudades que mejor conserva las huellas de la historia hondureña.

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