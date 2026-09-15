El mensaje de Marco Rubio a Honduras por los 205 años de independencia

Tegucigalpa. Marco Rubio felicitó a Honduras por sus 205 años de independencia y destacó la alianza entre ambos países.
El secretario de Estado de Estados Unidos envió el mensaje a través de redes sociales, donde señaló que la conmemoración representa los principios de libertad y justicia que, según expresó, continúan orientando al país centroamericano.
“Esta fecha honra los principios perdurables de la libertad y justicia que continúan guiando a Honduras hacia el futuro”, escribió Rubio.
El funcionario estadounidense también destacó la participación de Honduras como miembro fundador del Escudo de las Américas, iniciativa que, de acuerdo con sus declaraciones, busca contribuir a la “defensa de la soberanía democrática en todo nuestro hemisferio”.
“Nuestra naciones comparten una alianza basada en respeto mutuo y en compromiso con la seguridad y la prosperidad de nuestros ciudadanos”, manifestó Rubio.
En su mensaje, el secretario de Estado reconoció además el liderazgo del presidente hondureño, Nasry Asfura, en asuntos que ambos gobiernos consideran prioritarios. Entre ellos mencionó el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, el combate al crimen transnacional y la ampliación de oportunidades económicas para los ciudadanos.
“Mientas los hondureños conmemoran con orgullo este día, Estados Unidos permanece a su lado en la búsqueda de un futuro más seguro y próspero”, puntualizó.
Mensaje de Asfura
Honduras conmemora este martes 15 de septiembre sus 205 años de independencia y soberanía con desfiles patrios en distintas ciudades del país.
Durante el inicio de las actividades, frente al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Asfura destacó la importancia histórica de la fecha y recordó el proceso independentista de Centroamérica.
“Hoy conmemoramos un momento que cambia para siempre la historia de nuestro pueblo, la independencia de todos los pueblos hermanos de Centroamérica y muy especialmente aquí hoy, Honduras”, expresó el mandatario.
El presidente hondureño también se refirió a los ideales asociados con la independencia y a la responsabilidad de las generaciones actuales para preservar y fortalecer esos principios.
“Hace 205 años nació una esperanza, la de los pueblos libres, con democracia, capaces de decidir por su propio destino y de una capacidad de juntos construir un futuro con dignidad, con esfuerzo”, manifestó.
Durante su discurso, Asfura sostuvo que la independencia no debe limitarse a una celebración anual, sino que también representa una responsabilidad para quienes tienen la tarea de construir el futuro del país.
Asimismo, evocó a quienes aspiraron a una Centroamérica democrática, fuerte y unida, y llamó a reflexionar sobre las decisiones y acciones que se toman actualmente pensando en las próximas generaciones.