El mensaje de Marco Rubio a Honduras por los 205 años de independencia

Tegucigalpa. Marco Rubio felicitó a Honduras por sus 205 años de independencia y destacó la alianza entre ambos países. El secretario de Estado de Estados Unidos envió el mensaje a través de redes sociales, donde señaló que la conmemoración representa los principios de libertad y justicia que, según expresó, continúan orientando al país centroamericano.

“Esta fecha honra los principios perdurables de la libertad y justicia que continúan guiando a Honduras hacia el futuro”, escribió Rubio. El funcionario estadounidense también destacó la participación de Honduras como miembro fundador del Escudo de las Américas, iniciativa que, de acuerdo con sus declaraciones, busca contribuir a la “defensa de la soberanía democrática en todo nuestro hemisferio”. “Nuestra naciones comparten una alianza basada en respeto mutuo y en compromiso con la seguridad y la prosperidad de nuestros ciudadanos”, manifestó Rubio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En su mensaje, el secretario de Estado reconoció además el liderazgo del presidente hondureño, Nasry Asfura, en asuntos que ambos gobiernos consideran prioritarios. Entre ellos mencionó el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, el combate al crimen transnacional y la ampliación de oportunidades económicas para los ciudadanos.

“Mientas los hondureños conmemoran con orgullo este día, Estados Unidos permanece a su lado en la búsqueda de un futuro más seguro y próspero”, puntualizó.

Mensaje de Asfura