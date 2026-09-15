Barcelona lo anuncia: El Camp Nou volverá a ser sede de una final de Champions

Barcelona, España.

El nuevo Spotify Camp Nou, que aún se encuentra en fase de remodelación, tendrá su gran reválida con la organización de la final de la Champions League de 2029, cuando sus 104.600 localidades albergarán por tercera vez en su historia una final de la máxima competición continental de clubes. El camino habrá sido largo. La UEFA ha elegido al coliseo del Barcelona por delante de Wembley, al que en aquella temporada será el estadio más moderno y con más capacidad en Europa, después de una profunda remodelación. Si no hay contratiempo, la tercera gradería estará lista a finales de la presente temporada y será entonces cuando empezará a cubrirse el estadio con una cubierta, cuya instalación estará lista entre cuatro y seis meses. Así que, a principios de 2028, el nuevo Spotify Camp Nou será una auténtica realidad.

La candidatura del FC Barcelona, respaldada por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña (gobierno regional), la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Gobierno (nacional) de España, era casi imbatible por las características del nuevo recinto, pero también por la capacidad hotelera de la ciudad y la proximidad de diferentes aeropuertos: Girona y Reus (Tarragona). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Los seis grandes momentos del Camp Nou

Será un nuevo gran momento para el recinto, pero el primero de su nueva historia. En este tiempo, el vetusto Camp Nou (inaugurado en 1957) ha alojado dos finales de 'Champions', dos de la antigua Recopa, además del partido inaugural del Mundial de 1982 (con un estadio para 120.000 espectadores) y de la final olímpica de 1992. En la Copa de Europa, el Camp Nou vivió la aplastante superioridad del Milan en 1989 de Arrigo Sacchi y de los neerlandeses (Marco van Basten y Ruud Gullit; autores de sendos dobletes; y de Frank Rijkaard) frente al Steaua de Bucarest (4-0). Pero también de uno de los partidos más emocionantes de la historia del fútbol, aquella final entre el Manchester United y el Bayern Múnich en 1999. Un partido dominado hasta el final por los muniqueses con un gol de Mario Basler y que los ingleses le dieron la vuelta en tan sólo 100 segundos con los tantos de Teddy Sheringham y Ole Gunnar Solskjaer sobre la bocina (2-1). La primera final que acogió fue la de la Recopa de 1972, que midió al Glasgow Rangers escocés con el Dinamo de Moscú (3-2) y que acabó con una batalla campal provocado por los seguidores del Rangers con invasión del terreno de juego y destrozos múltiples en las gradas. Diez años después, en 1982, el Barça conquistó su segunda Recopa al derrotar en casa al Standard de Lieja (2-1), con tantos de los míticos Quini y Allan Simonsen. También el Camp Nou abrió el fuego del Mundial de 1982 con un Argentina-Bélgica (0-2) y acogió cinco partidos más, entre ellos la semifinal entre Italia y Polonia que acabó con victoria de los 'azzurri' por 2-0. Y en los Juegos de Barcelona, el Camp Nou vivió una de sus grandes noches con la medalla de oro de la selección española que ganó la final a Polonia (3-2) con un tanto de Kiko Narváez.

104.600 espectadores para la final

La organización de la final de la Liga de Campeones en un estadio para 104.000 espectadores supone un salto de calidad espectacular, por la capacidad de la instalación, pero también por la oferta de 'hospitality' y de asientos VIP disponibles que constituyen uno de los principales elementos diferenciales. Desde el club azulgrana consideran que la llegada de este acontecimiento refuerza el valor de la instalación como "nuevo símbolo deportivo y arquitectónico" de la ciudad y consolida al nuevo estadio como "uno de los grandes referentes" del fútbol mundial.

El orgullo inmenso de Laporta

El presidente azulgrana, Joan Laporta, calificó de "orgullo inmenso" que la UEFA haya escogido al estadio azulgrana para la final de 2029."Es un reconocimiento internacional al nuevo estadio que se consolida como un estadio de referencia mundial, en la vanguardia de la experiencia, la tecnología, la conectividad, la accesibilidad y los servicios", dijo en unas declaraciones ofrecidas por la entidad catalana.