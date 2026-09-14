Escándalo: hijo de un campeón del mundo sufre accidente y deja varios heridos

El futbolista dio positivo en las pruebas de alcoholemia, por encima del límite permitido en Italia, mientras que los análisis toxicológicos definitivos resultaron negativos. Su representante, Beppe Riso, pidió respeto ante lo que calificó como una cobertura excesivamente sensacionalista.
La madrugada que parecía terminar con una noche de celebración terminó en polémica para Daniel Maldini. Horas después de marcar el gol de la victoria del Cagliari ante el Atalanta, el hijo de Paolo Maldini sufrió un accidente de tránsito en Milán que dejó a seis personas con heridas leves.
Daniel Maldini pasó de héroe a protagonista de una polémica en cuestión de horas: después de marcar el gol de la victoria del Cagliari, terminó involucrado en un accidente en Milán.
El futbolista de 24 años conducía un Porsche Carrera 4 cuando ocurrió el choque alrededor de las 5:15 de la madrugada del domingo.
Seis personas resultaron con heridas leves tras el accidente. Maldini también fue trasladado a un hospital para ser sometido a controles médicos y posteriormente recibió el alta.
El accidente se produjo en el norte de Milán y estuvo involucrado otro vehículo, generando una colisión que movilizó a los servicios de emergencia.
El control de alcoholemia realizado por las autoridades encendió las alarmas: el primer registro de Maldini fue de 0,91 gramos por litro de sangre.
Una segunda prueba volvió a superar el límite permitido en Italia, con un resultado de 0,89 gramos por litro frente al máximo legal de 0,5.
Además de la alcoholemia, el jugador fue sometido a controles para determinar si había consumido sustancias prohibidas, una prueba que generó gran expectación tras las primeras informaciones. El propio Daniel Maldini compartió en sus redes sociales los resultados negativos de sus pruebas de drogas, en medio de los rumores que comenzaron a circular tras el accidente.
La polémica llevó a Beppe Riso, representante de Maldini, a salir públicamente en defensa del jugador y pedir mayor responsabilidad a la hora de informar sobre el caso.
El representante también defendió el talento de Daniel Maldini y criticó los titulares que, a su juicio, buscan generar un mayor impacto mediático alrededor del futbolista.
La noche había comenzado de manera completamente distinta para Maldini: el atacante había marcado de penalti el gol con el que el Cagliari derrotó 2-1 al Atalanta en la Serie A.
Daniel Maldini, hijo del legendario Paolo Maldini y nieto del también histórico Cesare Maldini, quedó así en el centro de una polémica que combina fútbol, un accidente de tránsito y sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol.
Por ahora, la última actualización es clara: alcoholemia positiva, licencia retirada, seis heridos leves y pruebas definitivas de drogas negativas. Paolo Maldini, su padre, no ha realizado hasta el momento una declaración pública sobre el accidente que haya sido recogida por las principales fuentes consultadas.