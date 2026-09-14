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Condenan a muerte a la famosa presentadora de televisión Sarah Khalifa

Un tribunal impuso la pena capital a la presentadora de televisión y a otros 11 acusados por su presunta participación en una red de fabricación y tráfico de sustancias ilícitas

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 10:32 -
  • Kevin Menjivar
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La presentadora de televisión y productora egipcia Sarah Khalifa, de 39 años, fue condenada a muerte por ahorcamiento junto con otras 11 personas, tras ser declarada culpable en un caso de fabricación y tráfico de drogas sintéticas en Egipto.

 Kevin Menjivar
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El fallo fue emitido por un tribunal penal de El Cairo el pasado 5 de septiembre, en el proceso conocido en los medios egipcios como el “gran caso de drogas”. La acusación sostiene que los procesados formaron una organización criminal dedicada a conseguir materiales para fabricar estupefacientes y posteriormente comercializarlos.
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Según las investigaciones, las autoridades decomisaron más de 750 kilogramos de drogas sintéticas y materias primas utilizadas para su elaboración. También fueron incautadas armas de fuego y municiones que, según la acusación, estaban en poder de algunos de los integrantes de la organización.
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La Fiscalía señaló además que dos apartamentos habrían sido utilizados para almacenar y fabricar las sustancias ilícitas. El proceso judicial incluyó testimonios de 20 personas y material fotográfico presentado como parte de las pruebas contra los acusados.
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Khalifa fue detenida en abril de 2025, cuando comenzó a avanzar la investigación contra la presunta red. La presentadora negó las acusaciones durante el proceso y sostuvo que era inocente de los delitos que se le atribuían.
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La egipcia alcanzó notoriedad por su trabajo en televisión y especialmente por el programa “Mission Impossible”, dedicado a temas relacionados con hechos criminales. Además, mantenía una importante presencia en redes sociales y era conocida por sus actividades empresariales.
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De acuerdo con la acusación, Khalifa habría proporcionado dinero para las actividades de la organización y participado en la coordinación de algunas de sus operaciones. También se señaló que habría viajado al extranjero para reunirse con personas consideradas líderes de la estructura.
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La defensa de la presentadora rechazó las acusaciones y anunció que recurrirá la condena. Su abogado, Mohamed El-Gendy, informó que Khalifa firmaría los documentos correspondientes para presentar la apelación contra la sentencia.
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El proceso no terminó con la condena a muerte. En el sistema judicial egipcio, este tipo de sentencias puede ser apelado, por lo que el fallo contra Khalifa todavía debe atravesar nuevas etapas antes de que pueda considerarse definitivo.
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Además de Khalifa y los otros 11 condenados a muerte, el tribunal impuso cadena perpetua a nueve acusados y absolvió a otros siete. En total, el expediente involucra a 28 personas, según reportes sobre el proceso.
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El caso ha generado una fuerte reacción en Egipto y en redes sociales, especialmente después de que circularan imágenes de Khalifa llorando durante el proceso judicial y pidiendo clemencia.

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Egipto mantiene la pena de muerte para determinados delitos graves, entre ellos algunos casos de tráfico de drogas, terrorismo y asesinato premeditado. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado en distintas ocasiones el uso de la pena capital y las garantías de algunos procesos judiciales en el país.
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