Condenan a muerte a la famosa presentadora de televisión Sarah Khalifa

La presentadora de televisión y productora egipcia Sarah Khalifa, de 39 años, fue condenada a muerte por ahorcamiento junto con otras 11 personas, tras ser declarada culpable en un caso de fabricación y tráfico de drogas sintéticas en Egipto.
El fallo fue emitido por un tribunal penal de El Cairo el pasado 5 de septiembre, en el proceso conocido en los medios egipcios como el “gran caso de drogas”. La acusación sostiene que los procesados formaron una organización criminal dedicada a conseguir materiales para fabricar estupefacientes y posteriormente comercializarlos.
Según las investigaciones, las autoridades decomisaron más de 750 kilogramos de drogas sintéticas y materias primas utilizadas para su elaboración. También fueron incautadas armas de fuego y municiones que, según la acusación, estaban en poder de algunos de los integrantes de la organización.
La Fiscalía señaló además que dos apartamentos habrían sido utilizados para almacenar y fabricar las sustancias ilícitas. El proceso judicial incluyó testimonios de 20 personas y material fotográfico presentado como parte de las pruebas contra los acusados.
Khalifa fue detenida en abril de 2025, cuando comenzó a avanzar la investigación contra la presunta red. La presentadora negó las acusaciones durante el proceso y sostuvo que era inocente de los delitos que se le atribuían.
La egipcia alcanzó notoriedad por su trabajo en televisión y especialmente por el programa “Mission Impossible”, dedicado a temas relacionados con hechos criminales. Además, mantenía una importante presencia en redes sociales y era conocida por sus actividades empresariales.
De acuerdo con la acusación, Khalifa habría proporcionado dinero para las actividades de la organización y participado en la coordinación de algunas de sus operaciones. También se señaló que habría viajado al extranjero para reunirse con personas consideradas líderes de la estructura.
La defensa de la presentadora rechazó las acusaciones y anunció que recurrirá la condena. Su abogado, Mohamed El-Gendy, informó que Khalifa firmaría los documentos correspondientes para presentar la apelación contra la sentencia.
El proceso no terminó con la condena a muerte. En el sistema judicial egipcio, este tipo de sentencias puede ser apelado, por lo que el fallo contra Khalifa todavía debe atravesar nuevas etapas antes de que pueda considerarse definitivo.
Además de Khalifa y los otros 11 condenados a muerte, el tribunal impuso cadena perpetua a nueve acusados y absolvió a otros siete. En total, el expediente involucra a 28 personas, según reportes sobre el proceso.
El caso ha generado una fuerte reacción en Egipto y en redes sociales, especialmente después de que circularan imágenes de Khalifa llorando durante el proceso judicial y pidiendo clemencia.
Egipto mantiene la pena de muerte para determinados delitos graves, entre ellos algunos casos de tráfico de drogas, terrorismo y asesinato premeditado. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado en distintas ocasiones el uso de la pena capital y las garantías de algunos procesos judiciales en el país.