Sorteo Champions League: definidos los rivales del Real Madrid y Barcelona

Mónaco.

La Champions League 2026-2027 ya tomó forma este jueves, con 36 clubes, se llevó a cabo el sorteo de la fase liga en Mónaco rumbo a la final del 5 de junio en el Metropolitano de Madrid y el PSG en busca de su tercer título consecutivo. El hondureño Kervin Arriaga enfrentará con el AEK Atenas a complicados equipos como el Real Madrid, Dortmund, Manchester City. Por su parte, los ingleses también se medirán ante el Barcelona y marcará el reencuentro de Rodrigo Hernández ‘Rodri’ con su exequipo.

Además, el Barcelona de Hansi Flick se medirá al PSG y se enfrentará al Aston Villa de Unai Emery, el Feyenoord y el Como de Cesc Fàbregas, en el Spotify Camp Nou, y visitará los estadios del Sporting de Portugal, el Galatasaray y el Sabah de Azerbaiyán.

Así se vivió el sorteo de la Champions League 2026-2027

Se conocen a los rivales del AEK Atenas de Kervin Arriaga: Real Madrid, Manchester City, Roma, Dortmund, Galatasaray, Shakhtar , Lask, Como.

Así quedaron los rivales del Bombo 2 de la Champions League. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Así quedaron los rivales del Bombo 1 de la Champions League:

-Los rivales del Bayern Múnich: Arsenal, Atlético, Betis, Manchester United, Bodo/Glimt, Lille, Slavia Praga, Viking.

Los rivales del Arsenal: Real Madrid, Bayern, Dortmund, Real Betis, Lille, Napoli, Sabah, Slavia Praga.

- Los rivales del Liverpool: Atlético de Madrid, Inter, Porto, Brujas, Villarreal, Fenerbahce, Lens y Lask.

- Los rivales del PSG: Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Braatislava, Como.

- Los rivales del Atlético de Madrid: Bayern, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahce, Bodo Glimt, Viking, Stuttgart.

- Los rivales del Barcelona: Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como, Sabah.

- Los rivales del Inter: Liverpool, Real Madrid, Brujas, Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Sttuttgart y Bratislava.

- Los rivales del Manchester City: PSG, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, AEK Atenas y Lens.

¡EL HONDUREÑO KERVIN ARRIAGA ENFRENTARÁ AL REAL MADRID!

El primer equipo en salir es el Real Madrid y estos son sus rivales: Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakthtar, AEK Atenas.

Bombo 1: PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona, y Atlético de Madrid.

Y llega David Villa para sumarse a Thierry Henry en el sorteo. Ya está por comenzar.

- Thierry Henry es galardonado con el Premio Presidente.

- Al Khelaifi recibe el premio Respect Award en nombre de Marquinhos.

¡Bienvenidos al sorteo de Champions! Ya comienza el evento para conocer a los rivales de la nueva edición de la Liga de Campeones.

-- DATOS --

Séptima final en Madrid; segunda en el Metropolitano

El sorteo evitará duelos entre clubes de la misma nacionalidad y que un equipo tenga más de dos rivales de otro país. Los ocho primeros de la clasificación pasarán a octavos y del nueve al veinticuatro jugarán una eliminatoria en febrero. Los eliminados pasarán a Liga Europa y los que caigan en el play-off de esta a la Liga Conferencia. La final se jugará por séptima vez en Madrid y el Metropolitano será la sede por segunda vez, después de albergar la de 2019, en la que el Liverpool derrotó al Tottenham (2-0).

Bombos de la Champions League 2026-2027