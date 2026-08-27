Atlético da nuevo golpe al Barcelona y anuncia decisión de Julián Álvarez

Madrid, Esopaña.

El Atlético de Madrid remarcó este jueves que “está convencido” de que Julián Alvarez “comprenderá la decisión” de no ser traspasado al Barcelona, “centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos”.

Así lo reflejó en el comunicado en el que el club rojiblanco anunció el “respaldo unánime” del consejo de administración de la entidad a no negociar el traspaso del atacante argentino al conjunto azulgrana.

A falta de seis días para el cierre del mercado de fichajes, el futuro de Julián Alvarez está entre la continuidad en el Atlético o la salida a otro club distinto al Barcelona o al Real Madrid, con el Arsenal como el único equipo que se ha posicionado para ello, aunque la operación aún es inconcreta, sin propuesta actual y sin el visto bueno del atacante, que quiere jugar en el conjunto azulgrana.

El delantero argentino no ha participado en los dos últimos entrenamientos del equipo rojiblanco debido a una indisposición, sufrida desde la noche del pasado martes al miércoles, por lo que ya se no ejercitó ese día. Este jueves, por segundo día seguido, tampoco se entrenó al continuar el malestar por la citada indisposición.