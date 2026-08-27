Hondureña es acusada de matar a hombre en Tennessee tras presunto abuso a su hermanita

Tennessee, Estados Unidos. Una joven hondureña de 18 años, identificada como Alishon Torres, enfrenta un proceso judicial en Memphis, Tennessee, luego de ser acusada de causar la muerte de un hombre de 58 años, en un caso que estaría relacionado con un presunto comportamiento inapropiado hacia su hermana menor, de apenas cinco años. De acuerdo con los documentos judiciales, Torres se habría enterado de la situación que involucraba a la niña y decidió confrontar personalmente al hombre señalado, en lugar de recurrir inicialmente a las autoridades para denunciar lo ocurrido.

El hombre fue identificado como Noe Santillán Rincón, de 58 años. Según los registros del caso, durante el encuentro entre ambos se produjo un intercambio que posteriormente habría escalado hasta una agresión. Las autoridades sostienen que Torres habría herido en repetidas ocasiones a Santillán Rincón, lesiones que finalmente le provocaron la muerte. Las circunstancias exactas del hecho serán analizadas durante el proceso judicial. La joven hondureña no fue detenida inmediatamente después del incidente. Según los registros disponibles del caso, aproximadamente un mes después fue arrestada por las autoridades y trasladada a la Cárcel del Condado de Shelby. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Los documentos judiciales también señalan que Torres habría reconocido su participación en los hechos. Posteriormente, el caso fue presentado ante un Gran Jurado, que emitió una acusación formal en su contra. Con la acusación formal, la joven deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente en Tennessee, donde se determinarán las circunstancias de la muerte y los elementos que podrían establecer su responsabilidad penal. La próxima audiencia de Torres está programada para el 2 de septiembre, fecha en la que deberá continuar el procedimiento judicial relacionado con el caso.