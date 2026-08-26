La lucha de Gladis Jiménez: paralizada y lejos de casa, busca regresar a Honduras con su hija

Estados Unidos. Gladis Jiménez, una madre hondureña que vive con parálisis luego de sufrir un grave accidente automovilístico, enfrenta una difícil situación mientras intenta regresar a Honduras junto a su pequeña hija. Después de permanecer en Estados Unidos, Gladis tomó la decisión de volver a su país para reencontrarse con sus seres queridos. Sin embargo, su condición de salud representa un desafío adicional, ya que requiere asistencia especial y condiciones adecuadas para poder realizar el viaje de manera segura.

A las dificultades relacionadas con su estado físico se suman los obstáculos que enfrenta para completar los trámites necesarios que le permitan regresar acompañada de su hija. “Necesito regresar”, ha expresado Gladis, quien mantiene firme su deseo de volver a Honduras pese a las complicaciones que han surgido durante el proceso.