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La lucha de Gladis Jiménez: paralizada y lejos de casa, busca regresar a Honduras con su hija

Su condición de salud y los trámites para viajar acompañada de la menor se han convertido en los principales obstáculos para volver con su familia a Honduras

La lucha de Gladis Jiménez: paralizada y lejos de casa, busca regresar a Honduras con su hija

Gladis Jiménez necesita asistencia médica y apoyo con los trámites para poder viajar de forma segura desde Estados Unidos.

Estados Unidos. Gladis Jiménez, una madre hondureña que vive con parálisis luego de sufrir un grave accidente automovilístico, enfrenta una difícil situación mientras intenta regresar a Honduras junto a su pequeña hija.

Después de permanecer en Estados Unidos, Gladis tomó la decisión de volver a su país para reencontrarse con sus seres queridos. Sin embargo, su condición de salud representa un desafío adicional, ya que requiere asistencia especial y condiciones adecuadas para poder realizar el viaje de manera segura.

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A las dificultades relacionadas con su estado físico se suman los obstáculos que enfrenta para completar los trámites necesarios que le permitan regresar acompañada de su hija.

“Necesito regresar”, ha expresado Gladis, quien mantiene firme su deseo de volver a Honduras pese a las complicaciones que han surgido durante el proceso.

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Sus familiares y personas cercanas han comenzado a buscar alternativas para agilizar los trámites y conseguir el apoyo necesario para que la madre pueda realizar el viaje sin poner en riesgo su salud.

La situación de Gladis también refleja las dificultades que pueden enfrentar las personas con discapacidad o condiciones médicas delicadas cuando necesitan trasladarse de un país a otro.

Para una persona con movilidad limitada, un viaje internacional puede requerir asistencia especializada, coordinación previa y condiciones de transporte adaptadas a sus necesidades.

A esto se agrega la necesidad de resolver los procedimientos relacionados con el traslado de su pequeña hija, situación que ha complicado todavía más el objetivo de la madre hondureña.

Mientras sus familiares buscan una solución, mantienen la esperanza de que Gladis pueda superar los obstáculos y finalmente emprender el viaje de regreso a su país.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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