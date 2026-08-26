El huevo vuelve a subir: cartón de unidades grandes se cotiza a 130 lempiras

San Pedro Sula, Honduras. El precio del cartón de huevos registra un nuevo incremento esta semana en San Pedro Sula, un aumento que vuelve a golpear el presupuesto de los hogares y encarece uno de los productos de mayor consumo de la canasta básica.
El cartón de huevo grande, que durante las últimas semanas se comercializaba entre 110 y 120 lempiras, ahora alcanza los 130 lempiras en varios puntos de venta de la ciudad.
El incremento también se refleja en las presentaciones pequeña y mediana. Estos cartones, que anteriormente tenían precios de entre 95 y 105 lempiras, ahora se cotizan entre 115 y 120 lempiras, dependiendo del establecimiento.
Vendedores consultados durante un recorrido realizado por el equipo periodístico de LA PRENSA señalaron que ya habían sido informados de que habría un incremento, pero esperaban que fuera menor.
De acuerdo con los comerciantes, los productores atribuyen el alza principalmente al incremento en el precio de los combustibles y los costos de traslado.
Edilberto Moreno, uno de los vendedores consultados, manifestó que quienes terminan resintiendo directamente estos incrementos son los consumidores.
“Estamos en una situación económica precaria. Que aumenten estos productos, que son de consumo diario y necesario, un aumento de 10 lempiras es fuerte”, expresó.
Aunque el precio del huevo depende del tamaño, en esta ocasión los vendedores reportan incrementos de alrededor de 10 lempiras en las tres presentaciones: pequeña, mediana y grande.
En algunos puestos del mercado Rápido de San Pedro Sula, los locatarios indicaron que comenzarían a aplicar el nuevo precio a partir del viernes; sin embargo, otros establecimientos ya habían trasladado el aumento al consumidor.
Los vendedores también señalan que, pese al incremento, los mercados sampedranos mantienen precios más accesibles que algunos supermercados.
Marvin Martínez explicó a LA PRENSA que los consumidores pueden encontrar el producto a un precio menor en los mercados.
“Los precios en el mercado están más cómodos que en un supermercado”, manifestó, al señalar que en algunos establecimientos comerciales el cartón de huevos puede superar los 135 lempiras.
El comportamiento del precio muestra una tendencia al alza durante los últimos dos meses. Según los vendedores, los primeros incrementos fueron leves, de alrededor de cinco lempiras, pero esta semana el ajuste de 10 lempiras resulta más significativo para los consumidores.
El huevo continúa siendo un producto de consumo frecuente en los hogares hondureños y se comercializa diariamente en mercados, supermercados y pulperías, por lo que cualquier variación en su precio tiene un impacto directo en el presupuesto destinado a la alimentación.
Los comerciantes esperaban que el precio se estabilizara o incluso bajara; sin embargo, el nuevo incremento lleva el cartón de huevo grande hasta los 130 lempiras en distintos puntos de venta de San Pedro Sula.