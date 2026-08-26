El huevo vuelve a subir: cartón de unidades grandes se cotiza a 130 lempiras

San Pedro Sula, Honduras. El precio del cartón de huevos registra un nuevo incremento esta semana en San Pedro Sula, un aumento que vuelve a golpear el presupuesto de los hogares y encarece uno de los productos de mayor consumo de la canasta básica.

El cartón de huevo grande, que durante las últimas semanas se comercializaba entre 110 y 120 lempiras, ahora alcanza los 130 lempiras en varios puntos de venta de la ciudad.

El incremento también se refleja en las presentaciones pequeña y mediana. Estos cartones, que anteriormente tenían precios de entre 95 y 105 lempiras, ahora se cotizan entre 115 y 120 lempiras, dependiendo del establecimiento.

Vendedores consultados durante un recorrido realizado por el equipo periodístico de LA PRENSA señalaron que ya habían sido informados de que habría un incremento, pero esperaban que fuera menor.

De acuerdo con los comerciantes, los productores atribuyen el alza principalmente al incremento en el precio de los combustibles y los costos de traslado.