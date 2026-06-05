Aumenta precio del cartón de huevos en mercados de San Pedro Sula

Los consumidores que acuden a los mercados de San Pedro Sula deberán enfrentar un nuevo ajuste en el precio del huevo, uno de los productos básicos de mayor demanda en los hogares hondureños.
Este viernes, comerciantes confirmaron que desde esta semana el cartón de huevos registró un incremento de L5, lo que representa un impacto directo en la canasta básica y la economía familiar.
En el mercado Dandy, Kenia Jiménez informó que el aumento ya comenzó a reflejarse en los puestos de venta, aunque aseguró que los vendedores desconocen las razones específicas detrás del ajuste. Según explicó, los proveedores únicamente notificaron el nuevo precio del producto, sin brindar mayores detalles.
“Antes el cartón de huevo grande se vendía a L95 y ahora pasará a costar L100”, dijo Jiménez a medios de comunicación, enfatizando que los comerciantes no tienen más opción que aceptar los nuevos precios para continuar abasteciendo sus negocios.
La vendedora indicó que, pese al aumento, procuran mantener márgenes de ganancia reducidos para no trasladar un impacto mayor a los consumidores. Agregó que la compra al por mayor les permite ofrecer precios más competitivos, aunque reconoció que cada incremento representa un desafío.
Mientras el huevo experimenta un alza, otros productos derivados de la leche han mostrado una tendencia contraria. Jiménez comentó que el queso semiseco ha registrado rebajas en las últimas semanas, pasando de costar hasta L100 la libra a venderse actualmente a L85.
En el caso de la mantequilla, los precios se mantienen estables y varían según la presentación, con opciones de L20, L30 y L55 la libra. El quesillo también continúa disponible en diferentes categorías para ajustarse a distintos presupuestos de los compradores.
De acuerdo con la comerciante, el quesillo económico se comercializa a L40, mientras que la presentación especial alcanza los L55 y el quesillo de hebra ronda los L90.
Por su parte, los precios de las carnes no han registrado cambios recientes y se mantienen en niveles similares a los de semanas anteriores, indicó.