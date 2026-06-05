Aumenta precio del cartón de huevos en mercados de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Los consumidores que acuden a los mercados de San Pedro Sula deberán enfrentar un nuevo ajuste en el precio del huevo, uno de los productos básicos de mayor demanda en los hogares hondureños.

Este viernes, comerciantes confirmaron que desde esta semana el cartón de huevos registró un incremento de L5, lo que representa un impacto directo en la canasta básica y la economía familiar.

En el mercado Dandy, Kenia Jiménez informó que el aumento ya comenzó a reflejarse en los puestos de venta, aunque aseguró que los vendedores desconocen las razones específicas detrás del ajuste. Según explicó, los proveedores únicamente notificaron el nuevo precio del producto, sin brindar mayores detalles.

“Antes el cartón de huevo grande se vendía a L95 y ahora pasará a costar L100”, dijo Jiménez a medios de comunicación, enfatizando que los comerciantes no tienen más opción que aceptar los nuevos precios para continuar abasteciendo sus negocios.