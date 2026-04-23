Crisis por aguas negras en SPS genera protestas de vendedores

San Pedro Sula, Honduras

Las protestas continúan en San Pedro Sula. Hoy son los vendedores que tienen sus puestos de venta en la zona de los mercados quienes exigen atención de las autoridades municipales.

Este jueves, los comerciantes se tomaron la 8 calle y 9 avenida, en las afueras del mercado Dandy, cansados del mal olor y de las condiciones en que laboran debido a las aguas negras y al deterioro de las calles.

Los buhoneros quemaron llantas y, pese a la presencia policial, mantuvieron la medida de presión para llamar la atención de las autoridades.

Las ventas continuaban y los clientes compraban sus productos, pero el malestar por la situación era evidente entre los protestantes en la 8 avenida.

LA PRENSA ha denunciado desde hace varias semanas las condiciones en que trabajan los vendedores estacionarios en esta zona, donde las calles y avenidas que rodean los principales mercados municipales y privados de San Pedro Sula se han convertido en un problema persistente que afecta tanto a comerciantes como a consumidores.

Además, los sampedranos que llegan a comprar productos lo hacen entre malos olores y condiciones de insalubridad.

Las corrientes de aguas negras, que despiden olores fétidos, recorren las concurridas vías de los mercados en los sectores del Dandy y Medina.