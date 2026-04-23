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Crisis por aguas negras en SPS genera protestas de vendedores

Amanecieron quemando llantas y llamando las atención de las autoridades municipales pues han realizado constantes denuncias por el problema

  • Actualizado: 23 de abril de 2026 a las 07:17 -
  • Lisseth García
Crisis por aguas negras en SPS genera protestas de vendedores

Los buhoneros madrugaron a realizar la protesta pues ya no quieren seguir trabajando en medio de las aguas negras.
San Pedro Sula, Honduras

Las protestas continúan en San Pedro Sula. Hoy son los vendedores que tienen sus puestos de venta en la zona de los mercados quienes exigen atención de las autoridades municipales.

Este jueves, los comerciantes se tomaron la 8 calle y 9 avenida, en las afueras del mercado Dandy, cansados del mal olor y de las condiciones en que laboran debido a las aguas negras y al deterioro de las calles.

Los buhoneros quemaron llantas y, pese a la presencia policial, mantuvieron la medida de presión para llamar la atención de las autoridades.

Las ventas continuaban y los clientes compraban sus productos, pero el malestar por la situación era evidente entre los protestantes en la 8 avenida.

LA PRENSA ha denunciado desde hace varias semanas las condiciones en que trabajan los vendedores estacionarios en esta zona, donde las calles y avenidas que rodean los principales mercados municipales y privados de San Pedro Sula se han convertido en un problema persistente que afecta tanto a comerciantes como a consumidores.

Además, los sampedranos que llegan a comprar productos lo hacen entre malos olores y condiciones de insalubridad.

Las corrientes de aguas negras, que despiden olores fétidos, recorren las concurridas vías de los mercados en los sectores del Dandy y Medina.

Piden atención de las autoridades y que delegue a quien tenga la responsabilidad para solventar la situación. Al final el administrador de la ciudad es el alcalde.

Piden atención de las autoridades y que delegue a quien tenga la responsabilidad para solventar la situación. Al final el administrador de la ciudad es el alcalde.

Claudia Pineda, dirigente de vendedores, afirmó que la situación es insoportable y que, ante la falta de respuesta de las autoridades, se ven obligados a recurrir a la protesta.

San Pedro Sula enfrenta problemas con el manejo de aguas negras y lluvias, debido a conexiones directas en el sistema. Cada vez que se registran situaciones como estas, la responsabilidad es atribuida entre la concesionaria y la municipalidad.

Deterioro vial golpea mercados clave de la economía local de San Pedro Sula

“Acá el patrono y responsable de la ciudad es el alcalde, quien tiene que exigir a la concesionaria que haga su trabajo, al igual que al departamento de infraestructura”, dijo Adán Ochoa, vendedor de la zona.

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Lisseth García
Lisseth García
doris.garcia@laprensa.hn

Reportera especializada en Administración Municipal, gestión, planes de desarrollo y proyectos de comunidad. Con 25 años de experiencia periodística en investigación, política, inmigración, Derechos Humanos, entrevistas a personalidades, desarrollo de temas de interés local y nacional.

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