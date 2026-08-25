Largas filas y trámites lentos aquejan a usuarios del Instituto de la Propiedad en SPS

San Pedro Sula, Honduras. Desde horas de la madrugada, decenas de ciudadanos llegan a las oficinas del Instituto de la Propiedad (IP) en la capital industrial de Honduras para realizar diferentes trámites, pero se encuentran con largas filas, atención lenta y dificultades en el sistema de atención. La falta de personal, la incorporación de empleados que aún se encuentran en proceso de capacitación y las fallas en el mecanismo para ordenar a los usuarios han generado malestar entre quienes acuden a las instalaciones. Diario LA PRENSA constató ayer que unas 150 personas permanecían en las afueras del IP, expuestas al sol mientras esperaban su turno. En el interior había aproximadamente 50 ciudadanos.

Algunos usuarios aseguraron que llegan desde la 1:00 de la madrugada para intentar ser atendidos entre los primeros. Sin embargo, la espera puede prolongarse durante varias horas. René Rivera llegó a las 5:00 am y cerca de las 9:45 am aún esperaba ingresar para realizar su trámite. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Es un tiempo perdido. Es inhumano estar aquí soportando el calor, la lluvia y el polvo”, manifestó. Los ciudadanos acuden al IP para realizar gestiones relacionadas con el Registro Vehicular, como inscripción y registro de vehículos, traspasos y trámites de placas. También realizan procesos vinculados con el Registro de Inmuebles y Catastro, inscripción de propiedades, servicios catastrales y cartografía. Rivera reconoció que ese día la fila avanzaba un poco más rápido que en jornadas anteriores, pero consideró que la atención continúa siendo lenta. A su criterio, uno de los principales problemas es la falta de personal capacitado. “Hay personas nuevas que todavía no están capacitadas para hacer los trámites en un tiempo eficiente”, señaló. El ciudadano pidió a las autoridades reforzar el personal en San Pedro Sula y mejorar la capacitación de los empleados que atienden al público. También destacó que el servicio mejora cuando se envía personal de apoyo desde Tegucigalpa.

René Rivera llegó a las 5:00 de la mañana y cerca de las 9:45 todavía esperaba ingresar para realizar su trámite. “Es un tiempo perdido. Es inhumano estar aquí soportando el calor, la lluvia y el polvo”, manifestó.

Rivera reconoció que la fila avanzaba un poco más rápido que en otros días, pero consideró que la atención continúa siendo lenta. A su criterio, uno de los problemas es la falta de personal capacitado. “Hay personas nuevas que todavía no están capacitadas para hacer los trámites en un tiempo eficiente”, señaló. El ciudadano pidió a las autoridades reforzar el personal en San Pedro Sula y mejorar la capacitación de quienes atienden al público. También señaló que la atención mejora cuando se envía personal de apoyo desde Tegucigalpa.

Para Rafael Núñez, el problema no termina cuando los usuarios logran ingresar a las instalaciones. Explicó que, en algunos casos, si el trámite coincide con la hora del almuerzo, el proceso queda suspendido hasta que el empleado de ventanilla regresa.

“Una jornada laboral perdemos. Como ciudadano exijo que al menos haya una mejor gestión. Si uno está en ventanilla, que terminen el trámite”, reclamó. Según Núñez, estas pausas pueden representar entre una hora y una hora y media adicional de espera.

Los usuarios también cuestionaron el mecanismo utilizado para establecer el orden de atención. Aseguraron que algunas personas encargadas de elaborar las listas permiten que se registren ciudadanos que no necesariamente estaban presentes desde temprano. “Yo llegué a las 5:00 de la mañana y había como 30 personas. Cuando me anoté ya era el número 64”, relató Núñez. A su juicio, esta situación genera dudas sobre el orden de llegada y hace que presentarse de madrugada no garantice ser atendido de acuerdo con el turno correspondiente.

Ante las dificultades, los ciudadanos solicitaron al IP implementar un sistema más ordenado y moderno para asignar los turnos.

Entre las propuestas planteadas está la instalación de máquinas para entregar números, similar al sistema utilizado en algunas instituciones bancarias. Con este mecanismo, consideran que podría respetarse el orden de llegada y los usuarios tendrían mayor claridad sobre el momento en que serán atendidos. Los ciudadanos coincidieron en que se necesita reforzar el personal, mejorar la capacitación y establecer un mecanismo de atención más eficiente para reducir las largas esperas. También pidieron que los procesos sean agilizados para evitar que quienes acuden al IP deban perder una jornada laboral completa para realizar un trámite.

El IP toma cartas en el asunto ante las quejas