IP anuncia normalización de trámites tras distribución de boletas vehiculares en el país

Tegucigalpa, Honduras

La medida incluye la entrega de las boletas de revisión vehicular (Forma IP-216) y los comprobantes de pago de la Tasa Vehicular, permitiendo a los usuarios realizar sus trámites de manera continua, ágil y sin interrupciones en todo el territorio nacional.

El Instituto de la Propiedad (IP) anunció que logró restablecer el abastecimiento de boletas de revisión vehicular y del comprobante de pago de la Tasa Vehicular, luego de la distribución del material a las instituciones bancarias autorizadas en todo el país, con lo que se normalizan nuevamente los servicios registrales vehiculares.

Autoridades del Instituto de la Propiedad (IP) explicaron que con esta acción se pone fin al desabastecimiento de boletas que se había registrado, el cual afectó temporalmente la atención a los propietarios de vehículos en distintas regiones del país.

El IP detalló que la distribución se realizó a las instituciones bancarias autorizadas, con el objetivo de garantizar el acceso inmediato a los documentos necesarios para la realización de los trámites vehiculares.

Asimismo, la institución reiteró que los usuarios ya pueden efectuar el pago de la Tasa Vehicular sin contratiempos, lo que contribuye a la normalización del servicio a nivel nacional.

De igual forma, el IP recordó a la ciudadanía que la Boleta de Revisión Vehicular también está disponible en formato digital, a través del sitio web oficial www.ip.gob.hn, como una alternativa para facilitar el proceso.

Las autoridades indicaron que tanto la versión impresa como la digital tienen plena validez legal para circular en el territorio hondureño, por lo que los usuarios pueden utilizar cualquiera de las dos opciones.

El Instituto de la Propiedad señaló que esta medida forma parte de los esfuerzos institucionales para mejorar la eficiencia en la atención al público y fortalecer la modernización de los servicios registrales.

Finalmente, el IP reafirmó su compromiso de garantizar la continuidad de los servicios y evitar futuras interrupciones que afecten a los usuarios en sus trámites vehiculares.