Gobierno iniciará entrega de maquinaria pesada a 298 alcaldías a finales de mayo

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Nasry Asfura anunció este viernes que a finales de mayo iniciará la entrega de los primeros 158 kits de maquinaria pesada a los 298 municipios para fortalecer la infraestructura local en todo el país. El mandatario explicó que el proceso forma parte de un plan más amplio, que contempla la adquisición de alrededor de dos mil máquinas, las que serán distribuidas progresivamente en todo el territorio nacional. “Van a venir alrededor de dos mil máquinas para todos los alcaldes, no importa de qué partido, porque todos somos hondureños”, afirmó.

Entre los equipos destacan tractores, motoniveladoras, retroexcavadoras, vibrocompactadoras, volquetas y tanques de agua, herramientas clave para mejorar caminos productivos y atender necesidades urgentes en las comunidades, detalló Asfura. Esa maquinaria permitirá intervenir en áreas como salud, educación, comercio y turismo, facilitando el acceso a zonas que históricamente han enfrentado limitaciones en conectividad. El presidente subrayó que las alcaldías serán una extensión operativa del gobierno para ejecutar obras directamente en los territorios y acelerar el desarrollo “tierra adentro”. De manera complementaria, anunció que “se impulsarán entre 50 y 70 proyectos de pavimentación intermunicipal, enfocados en mejorar la conexión entre comunidades.