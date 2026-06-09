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Real Madrid anuncia oferta millonaria por Julián Álvarez: la respuesta del Atlético

El club merengue, tras la victoria de Florentino Pérez a la presidencia, confirmó que ha hecho una oferta por el argentino.

  • Actualizado: 09 de junio de 2026 a las 11:32 -
  • Agencia EFE
Real Madrid anuncia oferta millonaria por Julián Álvarez: la respuesta del Atlético

Real Madrid lanzó una oferta millonaria por Julián Álvarez y el Atlético la rechazó.
Madrid, España.

El Real Madrid ha anunciado este martes que ha hecho una oferta de 150 millones de euros por los derechos federativos del delantero argentino Julián Álvarez al Atlético de Madrid, que la ha rechazado y ha remitido a la cláusula de rescisión del jugador.

"El Real Madrid CF comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez", indica el club.

"Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", agrega.

El comunicado del Real Madrid sobre la oferta por Julián Álvarez.

El comunicado del Real Madrid sobre la oferta por Julián Álvarez.

El valor de la cláusula de Julián Álvarez en el Atlético

Dicha cláusula de rescisión del delantero argentino Julián Álvarez asciende a los 500 millones de euros, una cifra inasumible para el club blanco. Además, el argentino está ligado al club rojiblanco hasta el año 2030.

Cuando la semana pasada Florentino Pérez anunció que de ganar las elecciones presentaría "la mayor oferta jamás realizada por un jugador" muchos nombres salieron a la palestra. El propio presidente descartó en ese mismo momento los nombres de Michael Olise, Erling Haaland y Doku.

Los números de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, proporcionados por Sofascore.

Los números de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, proporcionados por Sofascore.

En el caso del primero, con el que se llegó a especular como posible elegido, el presidente del Bayern se mostró tajante ante la posible 'amenaza' por parte del presidente blanco de fichar a una de sus estrellas.

"Michael Olise es jugador del Bayern, tiene un contrato a largo plazo. No somos un club vendedor. Si Florentino Pérez quiere enviarnos una oferta, lo que no ha pasado hasta ahora, puede ahorrarse la molestia, ni siquiera por 150 millones de euros o más", dijo Herbert Hainer.

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Agencia EFE
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