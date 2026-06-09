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Salomón Názar propone revisión técnica vehicular obligatoria en Honduras

el proyecto establece que todo vehículo usado que ingrese al país deberá someterse a una revisión técnica como requisito previo para su nacionalización y circulación

Salomón Názar propone revisión técnica vehicular obligatoria en Honduras

Nazar afirmó que la mayoría de países de Centroamérica ya cuentan con regulaciones similares.

TEGUCIGALPA

El diputado del Partido Liberal, Salomón Názar, presentó ayer lunes una iniciativa de ley orientada a establecer la revisión técnica vehicular obligatoria en Honduras, ante el aumento de accidentes de tránsito en el país.

El parlamentario por el departamento de Francisco Morazán señaló que la propuesta busca prevenir siniestros provocados por fallas mecánicas en los automotores, situación que, según indicó, ha contribuido al incremento de hechos viales.

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Nazar afirmó que la mayoría de países de Centroamérica ya cuentan con regulaciones similares, mientras que en Honduras aún no se ha implementado una normativa de este tipo.

La iniciativa también contempla la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil para todos los vehículos, con el objetivo de garantizar cobertura por daños personales y materiales ocasionados a terceros en caso de accidentes.

De acuerdo con el artículo cuatro de la propuesta, la revisión técnica deberá realizarse de manera anual en centros autorizados por la autoridad competente, mientras que el seguro cubrirá los daños derivados de siniestros viales.

Asimismo, el proyecto establece que todo vehículo usado que ingrese al país deberá someterse a una revisión técnica como requisito previo para su nacionalización y circulación.

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En el caso del transporte de carga pesada y de pasajeros, la propuesta contempla la exigencia de una certificación provisional que deberá renovarse cada cinco años mediante procesos de capacitación y evaluación técnica.

Según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), los accidentes de tránsito representan la segunda causa de muertes violentas en Honduras, lo que, según el legislador, refuerza la necesidad de aprobar este tipo de medidas preventivas.

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Redacción La Prensa
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