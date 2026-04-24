Presidente Nasry Asfura pide acuerdo rápido sobre salario mínimo

Tegucigalpa, Honduras

Nasry Asfura, presidente de Honduras, hizo un llamado a las centrales obreras y al sector privado para alcanzar un acuerdo ágil sobre el nuevo salario mínimo, cuyo proceso de negociación inició el pasado 19 de febrero. “He pedido a todas las centrales obreras y a la empresa privada que lleguen a un acuerdo rápido, porque son ellos, así lo dice la ley, quienes deben ponerse de acuerdo”, expresó el gobernante.

El presidente Asfura también destacó la necesidad de construir acuerdos que permitan avanzar, mejorar la productividad y generar condiciones favorables para toda la población hondureña.



¿Por qué aún no se aprueba el salario mínimo 2026?

Aunque el ajuste al salario mínimo debía entrar en vigencia desde enero, el proceso de negociación entre el Gobierno, la empresa privada y los trabajadores continúa sin concluir, acumulando ya varios meses de retraso en la revisión correspondiente a 2026.

No obstante, una vez que se alcance un acuerdo, el incremento suele aplicarse de forma retroactiva a enero, lo que implica que las empresas deberán reconocer y pagar la diferencia acumulada desde el inicio del año. En cuanto al posible aumento para 2026, aún no existe una cifra oficial. Sin embargo, estimaciones técnicas y propuestas preliminares sitúan el ajuste en un rango aproximado de entre 5 % y 7.5 %, dependiendo del resultado final de las negociaciones.



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