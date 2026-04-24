Séptima reunión clave para fijar salario mínimo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Aunque la mesa tripartita se mantiene en sesión permanente, sus integrantes fueron convocados para el 27 de abril en las instalaciones de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, cuando habrán transcurrido 117 días del año.

Así lo informaron portavoces de las partes involucradas en el proceso, quienes indicaron que el convenio podría alcanzarse tras 67 días de la juramentación de la comitiva.

La Comisión del Salario Mínimo sostendrá el lunes 27 de abril su séptima reunión con la expectativa de concretar el acuerdo bianual de ajuste a la remuneración base correspondiente a 2026 y 2027.

El proceso de negociación del ajuste salarial inició el 19 de febrero. En un principio contemplaba únicamente 2026, pero posteriormente se acordó incluir también el siguiente período de 12 meses.

Josué Orellana, representante de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), expresó a este rotativo que “esperamos que pronto se pueda lograr ese acuerdo final”.

Entre los preacuerdos alcanzados destaca que el ajuste al salario mínimo comenzaría a pagarse a partir del 1 de mayo. La retroactividad se aplicará de forma prorrateada, por lo que algunas empresas otorgarán el incremento en un solo pago, mientras que otras tendrán plazo hasta junio.

El acuerdo no incluye al sector maquila, debido a que cuenta con un convenio vigente.

Entre el 6.5% y 8.5% es la propuesta de ajuste salarial planteada por los obreros y que en un inicio los delegados del sector privado presentaron una contrapropuesta que no alcanzaba la mitad del índice inflacionario de 4.98% de 2025.

Fernando García, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y vocero del sector privado en la comisión negociadora, declaró que “tenemos una reunión permanente; ha habido contactos directos e indirectos esta semana. Vamos a reunirnos el próximo lunes y esperamos que se pueda alcanzar el acuerdo lo más pronto posible”.