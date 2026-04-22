Finanzas someterá a subasta 2,000 millones de lempiras en bonos

Tegucigalpa

La colocación de nueva deuda interna está cubriendo el requerimiento de ingresos para financiar el presupuesto 2026.

Un informe de la Secretaría de Finanzas (Sefin) indica que de febrero-abril se realizaron cuatro subastas de títulos valores gubernamentales, lográndose colocar 11,951.2 millones de lempiras.

Para este día se ha convocado a la quinta subasta de bonos, con una oferta de 2,000 millones de lempiras.

La emisión de nueva deuda pública interna está amparada en el acuerdo 129-2026, el que contempla 27,599.6 millones de lempiras para financiar el presupuesto de este ejercicio fiscal.

No obstante, en el proyecto reformulado de presupuesto general de la República 2026, enviado por la Secretaría de Finanzas al Congreso Nacional para su aprobación, indica que el monto de “títulos de deuda” aumenta a 30,985.1 millones de lempiras.

La Sefin programó para el primer trimestre de 2026 colocar 10,000 millones de lempiras en títulos de deuda gubernamental, logrando emitir L9,982.4 millones.

Para el segundo trimestre de este año se programaron 10,000 millones de lempiras, de los que se han colocado L1,968.8 millones. En abril, mayo y junio esperan realizar cuatro subastas para colocar 8,031.2 millones de lempiras.

La emisión de nueva deuda interna supera las cifras de 2022 y 2023 cuando se registraron 5,871.5 y 10,051.1 millones de lempiras, cada uno, de acuerdo con la Sefin.

El último dato de la Secretaría de Finanzas indica que la deuda pública ascendió a 18,169.1 millones de dólares a febrero 2026, de los que $8,909.4 millones es deuda interna, mayor que los $8,672.3 millones de diciembre de 2025