Real Madrid ya se lo informó y no hay vuelta atrás: se irá apenas termine LaLiga

"Arbeloa no continuará en el banquillo una vez que termine la Liga. El presidente está agradecido al trabajo de Arbeloa, al que le tiene un especial cariño, pero entiende que la mejoría se quedó en amago y no en realidad. Y así lo confirman los números: 7 derrotas en 21 partidos, un 33% que es impropio de un club como el Madrid", dice ABC.