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Real Madrid ya se lo informó y no hay vuelta atrás: se irá apenas termine LaLiga

La ausencia de títulos en esta temporada le ha pasado factura y no seguirá en el Real Madrid.

Real Madrid ya se lo informó y no hay vuelta atrás: se irá apenas termine LaLiga
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La desastrosa temporada del Real Madrid ha sido para el olvido y él ya fue informado que se irá del club una vez finalice la Liga Española en mayo próximo. ¡No hay vuelta atrás a la decisión!
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A pesar de ser una de las temporadas más decepcionantes del Real Madrid en años, los merengues aún buscan un milagro liguero que pueda salvar la temporada, y sobretodo un puesto muy importante.
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Real Madrid derrotó este martes 21 de abril al Deportivo Alavés por 2-1 en el Bernabéu en la jornada 32 de LaLiga y se puso a seis puntos del Barcelona, que tiene su partido pendiente.
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Cuando Álvaro Arbeloa tomó el equipo, Real Madrid estaba en todas las competencias, pero el desafío se presentaba como imponente porque la situación era crítica.
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Xabi Alonso acababa de ser destituido de su cargo y por decisión de la directiva, Álvaro Arbeloa tuvo que tomar el mando del primer equipo. Y como se esperaba o proyectaba, los golpes fueron llegando hasta llegar a este punto desolador.
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Con Arbeloa, el equipo mostró reacción, algunos rendimientos se potenciaron como Vinicius, Arda Güler, Fede Valverde y Brahim Díaz, entre otros. Sin embargo, los resultados negativos opacaron todo.
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La derrota contra Albacete en la Copa del Rey, la eliminación contra Bayern en la Champions League y LaLiga sentenciada por el Barcelona acabaron desgastando el crédito de Arbeloa.
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El entrenador español sabía que para continuar al mando del Rael Madrid, tenía que ganar uno de los títulos importantes y eso no sucederá en esta temporada.
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En ese contexto, el periódico ABC de España asegura que Álvaro Arbeloa ya fue informado de que no seguirá al mando del Real Madrid.
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Por lo que se pudo saber, apenas termine LaLiga, Real Madrid confirmará su salida del club y resta definir si regresa a las inferiores en el lugar que estaba o si decide lanzar su carrera como entrenador en otro lugar.
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De hecho, no se descarta que Álvaro Arbeloa ya haya tenido sondeos de otros clubes españoles.
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"¿Mi continuidad? Soy madridista pero entrenador del Madrid y es una decisión que no me compete. No me preocupa mi futuro sino estos siete partidos que es lo único importante ahora...", explicó hace unos días, Arbeloa, en rueda de prensa sobre las versiones de su salida.
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Siguiendo la información del medio citado, Florentino Pérez habría agradecido el esfuerzo y la actitud que tuvo Arbeloa para dirigir al Real Madrid en este duro momento, pero el club hoy necesita otro estilo de entrenador, con otra presencia ante la plantilla.
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"Arbeloa no continuará en el banquillo una vez que termine la Liga. El presidente está agradecido al trabajo de Arbeloa, al que le tiene un especial cariño, pero entiende que la mejoría se quedó en amago y no en realidad. Y así lo confirman los números: 7 derrotas en 21 partidos, un 33% que es impropio de un club como el Madrid", dice ABC.
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Lo cierto es que ahora, Real Madrid se estaría enfocando internamente en la búsqueda de un reemplazante de experiencia y trayectoria.
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En principio, los nombres que estarían en carpeta del Rael Madrid para el futuro entrenador serían Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino, Didier Deschamps y hasta José Mourinho.

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