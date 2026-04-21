“Yo salí prácticamente volado...": Vendedor de burritas del accidente de rapidido en Villanueva

San Pedro Sula, Honduras

Elio, quien se encontraba vendiendo burritas a la orilla de la carretera C-5 al momento del accidente, relató cómo un bus tipo rapidito embistió a otro joven mientras realizaba una maniobra de rebase por la acera, hecho que provocó un accidente que dejó una persona fallecida.

Elio aseguró que estuvo a escasos metros de ser alcanzado por el vehículo. “A dos pasos estuvo ese bus de llevarme arrollado y estoy vivo para contarlo por la gracia de Dios”, relató, al señalar que el hecho quedó registrado en un video que circula en redes sociales.

En su testimonio, el joven atribuyó su supervivencia a su fe. “Mi testimonio de vida hoy pesa más... el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende”, expresó, al afirmar que considera el hecho como una muestra de protección divina.

Elio también insistió en que lo ocurrido debe ser interpretado desde su experiencia espiritual. “Hoy pude ver la verdadera mano de Dios, el poder de Dios guardándome”, dijo, al señalar que incluso llegó a ser considerado muerto por otras personas en la zona tras la confusión inicial del accidente.

Sobre la víctima mortal, indicó que el joven fallecido se encontraba en una situación distinta al momento del impacto. “El muchacho se iba bajando del bus”, afirmó, mientras explicaba que el conductor del rapidito habría manifestado una falla en el sistema de frenos.

El joven también reconoció la magnitud del momento vivido. “Yo salí prácticamente volado... la moto no tuvo mucho daño, solo fue el impacto”, relató, al describir la fuerza del accidente.

Pese a lo ocurrido, Elio aseguró que continuará con su actividad diaria. “Voy a seguir porque el recibo de luz no para, el agua no entiende, este país no entiende”, expresó.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades.