Video del momento en que rapidito atropella a peatón en Villanueva

Villanueva, Cortés

El momento exacto en que un hombre murió atropellado la tarde de este martes, luego de que un bus tipo rapidito, procedente de Potrerillos, lo atropellara mientras se encontraba en una acera en el municipio de Villanueva, Cortés.

De acuerdo con imágenes que circulan en redes sociales, el autobús se sube a la acera y embiste a un hombre que se encontraba en el lugar. En la escena también estaba un vendedor de burritas, quien estuvo a punto de ser alcanzado por el vehículo, pero logró apartarse a tiempo.

La víctima mortal fue identificada como José Emanuel Torres.