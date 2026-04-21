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Video del momento en que rapidito atropella a peatón en Villanueva

Un hombre murió atropellado en Villanueva, Cortés, luego de que un bus tipo rapidito se subiera a la acera y lo embistiera mientras esperaba transporte.

Villanueva, Cortés

El momento exacto en que un hombre murió atropellado la tarde de este martes, luego de que un bus tipo rapidito, procedente de Potrerillos, lo atropellara mientras se encontraba en una acera en el municipio de Villanueva, Cortés.

De acuerdo con imágenes que circulan en redes sociales, el autobús se sube a la acera y embiste a un hombre que se encontraba en el lugar. En la escena también estaba un vendedor de burritas, quien estuvo a punto de ser alcanzado por el vehículo, pero logró apartarse a tiempo.

La víctima mortal fue identificada como José Emanuel Torres.

Foto en vida de José Emanuel Torres.

Foto en vida de José Emanuel Torres.

En el video se observa que, en la misma acera, un vehículo tipo turismo también circula de manera indebida, rebasando por el espacio peatonal. Esta maniobra evidencia una conducta peligrosa y fuera de la normativa vial.

Según versiones preliminares, el hombre se encontraba esperando otro autobús que lo llevaría a su vivienda cuando ocurrió el hecho.

Testigos indicaron que, tras el incidente, el conductor del bus detuvo la unidad y permaneció en el lugar, a diferencia de otros casos en los que los responsables se dan a la fuga.

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Redacción La Prensa
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