Municipios bajo la lupa: Amhon y CNA impulsan control y transparencia

Tegucigalpa, Honduras.

El acuerdo establece tres pilares estratégicos de intervención: la transparencia y rendición de cuentas, la gobernabilidad municipal y la participación ciudadana, y el fortalecimiento del control interno y la gestión de compras públicas.

La iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto Municipios para la Integridad y la Gobernanza Pública, el cual apuesta por un enfoque integral basado en la gestión por resultados, la asistencia técnica especializada y el acompañamiento continuo a los gobiernos locales.

Con el objetivo de fortalecer la gestión pública municipal y promover prácticas orientadas a la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción, la Asociación de Municipios de Honduras ( Amhon ) y el Consejo Nacional Anticorrupción ( CNA ) suscribieron un acuerdo de cooperación y coordinación técnica interinstitucional.

En cuanto al fortalecimiento y control interno y compras públicas, se establece que será abordado con “carácter prioritario” y bajo un enfoque anticorrupción, reconociendo los riesgos asociados a los procesos de contratación pública a nivel local.

Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA, dijo que “con el esfuerzo conjunto, el CNA y la Amhon buscan alcanzar al mayor número de municipios de Honduras, con especial énfasis en aquellos liderados por autoridades de reciente nombramiento”.

También a las alcaldías que enfrentan mayores deficiencias estructurales en sus sistemas de gestión, control y transparencia, debido a que presentan dificultades en actualizar los portales de transparencia.

El presidente de la Amhon, Juan Carlos Molina, aseguró que “la alianza estratégica con el CNA marca un paso relevante en la construcción de gobiernos locales más sólidos, transparentes y orientados al servicio ciudadano, reconociendo que el fortalecimiento municipal es un elemento clave en la lucha contra la corrupción en Honduras”.

Los alcaldes y alcaldesas de los 298 municipios del país deben presentar informes relacionados con las transferencias que otorga el gobierno y la información se debe subir a los portales de transparencia.

Las actuales autoridades de la Amhon apuestan a que se eleve el número de alcaldías que logren el cien por ciento en transparencia, lo que contribuye al manejo adecuado de los fondos que otorga el gobierno central.

Las alcaldías son sujetos obligados y deben presentar informes trimestrales para que se les realicen los desembolsos por parte de la Secretaría de Finanzas; de lo contrario, les genera retrasos en la asignación de las transferencias.