“No, Daniel, mis hijos”: madre de enfermera Elvia Gómez revela detalles del crimen en Cortés

San Pedro Sula, Honduras

La madre de la enfermera Elvia Mercedes Gómez López rompió el silencio y reveló detalles de la relación que su hija mantenía con Daniel Antonio Meraz Cáceres, señalado por las autoridades como principal sospechoso de su muerte ocurrida el pasado 3 de junio en la colonia Santa Fe, de San Manuel, Cortés. En declaraciones brindadas a TSI, doña Mercedes aseguró que durante años observó situaciones de violencia y amenazas que afectaron a su hija y también a la familia.

“Te voy a matar, te voy a pegar donde más te duele”, recordó la mujer al relatar una de las amenazas que, según dijo, recibió de parte de Meraz Cáceres. La madre de la víctima contó que el temor llegó a tal punto que tuvo que esconderse luego de que el hombre presuntamente agrediera a su hija.

“Yo me fui a esconder a un monte después de que él la golpeó porque él dijo que me iba a matar a mí. Luego la volvió a convencer y creyó que el hombre iba a cambiar”, manifestó. Pese a las advertencias de sus familiares, Elvia continuó la relación con el hombre. “Mi hija estaba ciega con ese hombre. Yo espero que él se entregue”, expresó. Doña Mercedes también describió a Meraz Cáceres como una persona distante con la familia. “Yo nunca tuve comunicación porque él no cruzaba palabra con nadie. A mis hijos no les gustaba que viniera, pero mi hija me dijo que si no dejábamos que llegara ella tampoco iba a llegar”, recordó.

Uno de los momentos más conmovedores de su testimonio fue cuando relató lo que una de sus nietas le contó sobre los momentos previos al crimen. “La niña cuenta que Elvia decía: ‘No, Daniel, mis hijos’. Fueron sus últimas palabras, ella se fue pensando en sus hijos. Los niños estaban cuando la mató”, afirmó.

Crimen de enfermera

Elvia Mercedes Gómez López era madre de dos hijos y trabajaba desde hacía varios años en una farmacia del sector Planes, en San Manuel, Cortés. La enfermera fue encontrada muerta el pasado 3 de junio en su vivienda ubicada en la colonia Santa Fe de ese municipio. Según relataron vecinos, fueron los propios hijos de la víctima, de 12 y 7 años, quienes alertaron sobre la situación al acercarse a una vivienda cercana para pedir comida y mencionar que su madre no se movía de la cama.

Tras escuchar a los menores, varios residentes ingresaron a la casa y encontraron a la mujer sin signos vitales, por lo que notificaron de inmediato a las autoridades. Las investigaciones preliminares apuntan a que el crimen habría ocurrido durante la madrugada.

