  1. Inicio
  2. · Sucesos

“No, Daniel, mis hijos”: madre de enfermera Elvia Gómez revela detalles del crimen en Cortés

La madre de la enfermera Elvia Mercedes Gómez López reveló nuevos detalles sobre la relación que su hija mantenía con el principal sospechoso de su muerte en San Manuel, Cortés

“No, Daniel, mis hijos”: madre de enfermera Elvia Gómez revela detalles del crimen en Cortés

Personal de Medicina Forense trasladó el cuerpo de Elvia Mercedes Gómez López a la morgue sampedrana para confirmar, a través de la autopsia, si la causa de muerte fue estrangulamiento.
San Pedro Sula, Honduras

La madre de la enfermera Elvia Mercedes Gómez López rompió el silencio y reveló detalles de la relación que su hija mantenía con Daniel Antonio Meraz Cáceres, señalado por las autoridades como principal sospechoso de su muerte ocurrida el pasado 3 de junio en la colonia Santa Fe, de San Manuel, Cortés.

En declaraciones brindadas a TSI, doña Mercedes aseguró que durante años observó situaciones de violencia y amenazas que afectaron a su hija y también a la familia.

Conductor ebrio atropella a dos policías motorizados en la Rivera Hernández

“Te voy a matar, te voy a pegar donde más te duele”, recordó la mujer al relatar una de las amenazas que, según dijo, recibió de parte de Meraz Cáceres.

La madre de la víctima contó que el temor llegó a tal punto que tuvo que esconderse luego de que el hombre presuntamente agrediera a su hija.

Foto en vida de <b>Elvia Mercedes Gómez López.</b>

Foto en vida de Elvia Mercedes Gómez López.

“Yo me fui a esconder a un monte después de que él la golpeó porque él dijo que me iba a matar a mí. Luego la volvió a convencer y creyó que el hombre iba a cambiar”, manifestó.

Pese a las advertencias de sus familiares, Elvia continuó la relación con el hombre. “Mi hija estaba ciega con ese hombre. Yo espero que él se entregue”, expresó.

Doña Mercedes también describió a Meraz Cáceres como una persona distante con la familia.

“Yo nunca tuve comunicación porque él no cruzaba palabra con nadie. A mis hijos no les gustaba que viniera, pero mi hija me dijo que si no dejábamos que llegara ella tampoco iba a llegar”, recordó.

Uno de los momentos más conmovedores de su testimonio fue cuando relató lo que una de sus nietas le contó sobre los momentos previos al crimen.

“La niña cuenta que Elvia decía: ‘No, Daniel, mis hijos’. Fueron sus últimas palabras, ella se fue pensando en sus hijos. Los niños estaban cuando la mató”, afirmó.

Crimen de enfermera

Elvia Mercedes Gómez López era madre de dos hijos y trabajaba desde hacía varios años en una farmacia del sector Planes, en San Manuel, Cortés.

La enfermera fue encontrada muerta el pasado 3 de junio en su vivienda ubicada en la colonia Santa Fe de ese municipio.

Según relataron vecinos, fueron los propios hijos de la víctima, de 12 y 7 años, quienes alertaron sobre la situación al acercarse a una vivienda cercana para pedir comida y mencionar que su madre no se movía de la cama.

Matan a balazos a un barbero en Yoro, Yoro

Tras escuchar a los menores, varios residentes ingresaron a la casa y encontraron a la mujer sin signos vitales, por lo que notificaron de inmediato a las autoridades.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el crimen habría ocurrido durante la madrugada.

Autoridades policiales identificaron al supuesto homicida como Daniel Antonio Meraz Cáceres.

Autoridades policiales identificaron al supuesto homicida como Daniel Antonio Meraz Cáceres.

La Policía Nacional identificó como principal sospechoso a Daniel Antonio Meraz Cáceres, pareja sentimental de la víctima y de oficio barbero, quien permanece prófugo.

Uno de los agentes que participó en las primeras diligencias indicó que la principal hipótesis de investigación es que la pareja sostuvo una discusión presuntamente motivada por celos y que el hombre habría estrangulado a la mujer.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias