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Matan a balazos a un barbero en Yoro, Yoro

Gerson Misael Urbina era conocido por su oficio como barbero en la cabecera departamental yoreña

Matan a balazos a un barbero en Yoro, Yoro

Composición fotográfica con la víctima en vida (izquierda) y el lugar en el que le quitaron la vida (derecha).

Yoro, Yoro.

Un hombre identificado como Gerson Misael Urbina Murillo, reconocido en la comunidad por desempeñarse como barbero, fue asesinado la noche del domingo en la colonia Jamil Hawit, en la ciudad de Yoro.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue atacada a disparos por individuos aún no identificados. Urbina Murillo recibió varios impactos de bala y falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

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Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron a la escena para acordonar el área e iniciar las primeras diligencias investigativas con el fin de esclarecer las circunstancias del crimen.

Familiares de la víctima llegaron al lugar para realizar el reconocimiento del cuerpo, mientras personal de Medicina Forense y autoridades competentes efectuaron el levantamiento cadavérico conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

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Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del homicidio ni han informado sobre personas detenidas en relación con el caso. Sin embargo, indicaron que las investigaciones continúan para identificar y capturar a los responsables.

El hecho ha generado consternación entre vecinos, familiares y amigos de Gerson Misael Urbina Murillo, quien era ampliamente conocido en la zona por su labor como barbero.

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Redacción La Prensa
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