Joven muere en accidente de motocicleta en La Masica, Atlántida

La Masica, Atlántida.

Un joven perdió la vida de manera trágica la mañana de este domingo tras verse involucrado en un accidente de motocicleta ocurrido sobre la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de La Presa, en el municipio de La Masica, departamento de Atlántida.

La víctima fue identificada como Carlos Luis Solís, quien, según reportes preliminares, sufrió un percance mientras se conducía en su motocicleta. Debido a la gravedad del impacto, el joven falleció de forma instantánea en el lugar del accidente.