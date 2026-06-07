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Joven muere en accidente de motocicleta en La Masica, Atlántida

El fallecimiento de Carlos Luis Solís ha causado consternación entre familiares, amigos y vecinos

Joven muere en accidente de motocicleta en La Masica, Atlántida

Como Carlos Luis Solís fue identificado el joven que perdió la vida este domingo en un accidente de motocicleta ocurrido en la carretera CA-13.
La Masica, Atlántida.

Un joven perdió la vida de manera trágica la mañana de este domingo tras verse involucrado en un accidente de motocicleta ocurrido sobre la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de La Presa, en el municipio de La Masica, departamento de Atlántida.

La víctima fue identificada como Carlos Luis Solís, quien, según reportes preliminares, sufrió un percance mientras se conducía en su motocicleta. Debido a la gravedad del impacto, el joven falleció de forma instantánea en el lugar del accidente.

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Tras conocerse el hecho, autoridades y equipos de emergencia se desplazaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias en que ocurrió el fatal suceso.

El fallecimiento de Carlos Luis Solís ha causado consternación entre familiares, amigos y vecinos, quienes lamentan la pérdida de una vida joven en este nuevo accidente vial registrado en el litoral atlántico.

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Redacción La Prensa
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