Video: Delincuentes despojan de su moto a una pareja en Tegucigalpa

Un robo de motocicleta ocurrido en la colonia Modelo de Tegucigalpa ha generado indignación entre los ciudadanos luego de que se difundiera un video en el que se observa el momento en que una pareja es despojada de su vehículo por un individuo que los intimida frente a un establecimiento comercial.
Las imágenes, compartidas ampliamente en redes sociales, muestran cómo el sospechoso aborda a las víctimas y, tras amenazarlas, logra apoderarse de la motocicleta para posteriormente darse a la fuga.
El hecho ha despertado preocupación entre los habitantes de la capital, quienes señalan el aumento de este tipo de delitos y exigen una respuesta más efectiva por parte de las autoridades para combatir la delincuencia.
Hasta el momento, no se han brindado detalles oficiales sobre el paradero de la motocicleta ni sobre la identidad o captura del presunto responsable. Mientras tanto, el video continúa circulando en plataformas digitales, alimentando el debate sobre la inseguridad que enfrentan los conductores en la ciudad.