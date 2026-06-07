Video: Delincuentes despojan de su moto a una pareja en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

Un robo de motocicleta ocurrido en la colonia Modelo de Tegucigalpa ha generado indignación entre los ciudadanos luego de que se difundiera un video en el que se observa el momento en que una pareja es despojada de su vehículo por un individuo que los intimida frente a un establecimiento comercial.

Las imágenes, compartidas ampliamente en redes sociales, muestran cómo el sospechoso aborda a las víctimas y, tras amenazarlas, logra apoderarse de la motocicleta para posteriormente darse a la fuga.