  1. Inicio
  2. · Sucesos

Video: Delincuentes despojan de su moto a una pareja en Tegucigalpa

Un video captó el momento en que una pareja fue despojada de manera violenta de su motocicleta en la colonia Modelo

Video: Delincuentes despojan de su moto a una pareja en Tegucigalpa

El momento del robo quedó registrado por una cámara de seguridad. Hasta ahora, no se reportan capturas ni la recuperación de la motocicleta sustraída en la colonia Modelo de Tegucigalpa.
Tegucigalpa, Honduras

Un robo de motocicleta ocurrido en la colonia Modelo de Tegucigalpa ha generado indignación entre los ciudadanos luego de que se difundiera un video en el que se observa el momento en que una pareja es despojada de su vehículo por un individuo que los intimida frente a un establecimiento comercial.

Las imágenes, compartidas ampliamente en redes sociales, muestran cómo el sospechoso aborda a las víctimas y, tras amenazarlas, logra apoderarse de la motocicleta para posteriormente darse a la fuga.

Explosión de un cilindro de gas en un centro comercial de la capital deja personas heridas

El hecho ha despertado preocupación entre los habitantes de la capital, quienes señalan el aumento de este tipo de delitos y exigen una respuesta más efectiva por parte de las autoridades para combatir la delincuencia.

Hasta el momento, no se han brindado detalles oficiales sobre el paradero de la motocicleta ni sobre la identidad o captura del presunto responsable. Mientras tanto, el video continúa circulando en plataformas digitales, alimentando el debate sobre la inseguridad que enfrentan los conductores en la ciudad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias