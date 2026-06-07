Balacera deja un muerto y un herido en Catacamas, Olancho

Catacamas, Olancho.

Un nuevo hecho violento sacudió la ciudad de Catacamas, Olancho, la noche del sábado, cuando un ataque armado dejó como saldo una persona fallecida y otra gravemente herida en la colonia Agrícola.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se encontraban conversando en una calle del sector cuando fueron sorprendidas por varios individuos que se movilizaban en un vehículo. Los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del lugar.