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Balacera deja un muerto y un herido en Catacamas, Olancho

Una persona muerta y otra gravemente herida es el resultado de un ataque armado perpetrado por sujetos desconocidos en Catacamas, Olancho

Balacera deja un muerto y un herido en Catacamas, Olancho

La víctima mortal fue identificada como Delmer Cambar, y el herido responde al nombre de Alcides Aplícano.
Catacamas, Olancho.

Un nuevo hecho violento sacudió la ciudad de Catacamas, Olancho, la noche del sábado, cuando un ataque armado dejó como saldo una persona fallecida y otra gravemente herida en la colonia Agrícola.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se encontraban conversando en una calle del sector cuando fueron sorprendidas por varios individuos que se movilizaban en un vehículo. Los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del lugar.

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La víctima mortal fue identificada como Delmer Cambar, conocido popularmente como “Tito”, quien perdió la vida en la escena debido a la gravedad de las heridas. Mientras tanto, el otro afectado, identificado como Alcides Aplícano, fue trasladado inicialmente a un centro asistencial de Catacamas y posteriormente remitido al Hospital Escuela de Tegucigalpa debido a su delicado estado de salud.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del ataque ni han reportado capturas relacionadas con el caso. Equipos de investigación continúan recabando indicios para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

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Redacción La Prensa
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