Capturan a mujer sospechosa de abandonar a su bebé recién nacida en Lempira

Lempira, Honduras.

Las autoridades policiales confirmaron este domingo la captura de una mujer de 25 años de edad, originaria de la aldea Cruz Alta, municipio de La Campa, Lempira, señalada como sospechosa del abandono de su bebé recién nacida en una zona montañosa cubierta de maleza. De acuerdo con Wendy Molina, vocera de la Policía Nacional, la detención se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial emitida en el departamento de Lempira, como parte de las investigaciones por el delito de abandono de menor agravado. La funcionaria explicó que la mujer es investigada por presuntamente haber dejado a su hija recién nacida en un área de difícil acceso en la comunidad de Cruz Alta, donde posteriormente fue encontrada con vida gracias a la alerta de vecinos.

“Se le está dando custodia a una ciudadana de 25 años, originaria de la aldea Cruz Alta, por suponerla responsable del delito de abandono de menor agravado”, detalló Molina, al confirmar el caso. Según la versión policial, fueron los propios habitantes de la zona quienes reportaron el hallazgo de la recién nacida entre la maleza, lo que permitió la rápida movilización de agentes policiales hasta el lugar. Las autoridades indicaron que tanto la madre como la bebé fueron trasladadas inicialmente a un centro asistencial para recibir atención médica, mientras avanzaban las diligencias correspondientes. En cuanto al estado de salud de la menor, la Policía Nacional informó que la recién nacida se encuentra estable y bajo observación médica, luego de haber sido rescatada en condiciones críticas en la zona montañosa.